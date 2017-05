Gottmadingen Höhenfreibad wird Schauplatz der SWR3-Elchparty

Abtanzen und Spaß haben: Bei der SWR3-Elchparty soll das Gottmadinger Bad am 17. Juni zur Partymeile werden.

Das Höhenfreibad wird bald wieder zur Party-Zone. Am Samstag, 17. Juni, ist es zum zweiten Mal soweit und die SWR3-Elchparty kommt im Hegau vorbei. Diesmal ist die Veranstaltung erst ab 18 Jahren, aber für die Jüngeren ist ebenfalls etwas geplant: Für sie gibt es am 27. Juli, dem ersten Ferientag, eine Poolparty.

„Wir freuen uns sehr, dass SWR3 wieder auf uns zugekommen ist“, sagte Mathias Kossmann vom Hauptamt der Gemeinde. Vor zwei Jahren war die Elchparty schon einmal zu Gast gewesen. Mit im Boot sind auch wieder die DLRG, der Förderverein, die Feuerwehr und der SC Gobi. „Ohne die Vereine könnten wir das gar nicht stemmen“, so Kossmann.

Die SWR3-Elchparty ist ein multisensorisches Erlebnis, versprechen die Macher vom Radio. Mit den brandneuen und hochmodernen LED-DJ-Konsolen, mit der kultigen Elch-Nebelmaschine und dem digitalen Applausometer wollen die DJs das Höhenfreibad zum Party-Tempel machen. Einlass für die Party ist am Samstag, 17. Juni, ab 20.30 Uhr für alle ab 18. „Wir machen aber für die Jüngeren dann eine Poolparty am ersten Ferientag“, kündigte Carola Bühler vom Förderverein an.

Bei der Elchparty ist der Förderverein aber auch im Einsatz und hilft da, wo Unterstützung gebraucht wird. Damit sich die Gäste zwischen dem Abtanzen stärken können, sind die Helfer von DLRG und SC Gobi bei der Verpflegung und im Barzelt im Einsatz. Damit alles ohne Zwischenfälle abläuft, ist die Feuerwehr mit zwölf Mann präsent, so Kommandant Stefan Kienzler.

Karten gibt es schon jetzt für 8 Euro im Vorverkauf. Am Tag der Party ist der Eintritt ins Schwimmbad im Eintrittspreis enthalten. Die Party beginnt um 21 Uhr. Tickets gibt es auch in den Sparkassen-Filialen Engen, Hilzingen und Tengen, am Info-Schalter der Gemeinde im Rathaus, bei der Gemeindekasse am Rathausplatz 1 sowie im Weinhaus Fahr, Im Buck 1.

Informationen unter: www.gottmadingen.de