Gottmadingen Höhenfreibad lockt über 64 000 Gäste

Eintrittspreise bleiben auch 2017 stabilGemeinderat ändert zwei Punkte in Badeordnung

Gottmadingen – Sehr zufrieden ist die Gemeinde mit den Besucherzahlen im Höhenfreibad in der ersten vollen Saison nach der Generalsanierung. Die Eintrittspreise im Höhenfreibad bleiben auch in der kommenden Saison stabil. Die Badeordnung wird in zwei Punkten leicht verändert.

Dass das Bad nach der Generalsanierung 2014/15 wieder sehr an Attraktivität gewonnen hat, zeigen die Besucherzahlen. 2016 besuchten gut 64 000 Menschen das Höhenfreibad. Das ist der zweithöchste Wert in den vergangenen zehn Jahren. Nur 2009 lag die Zahl mit gut 73 000 höher. "Wir sollten eine Besucherzahl von 70 000 pro Saison anstreben", sagte Ley. Bei den Eintrittskarten sind insbesondere die Einzeleintritte gestiegen, zeigt die Besucherbilanz. Sehr gut angenommen werden auch die Familientageskarten für zwei oder einen Elternteil sowie die Familiensaisonkarten für einen Elternteil.

Die Einnahmen beliefen sich in der Saison 2016 auf 178 538 Euro. In den Jahren davor hätten sie bei rund 100 000 Euro gelegen. Allerdings sind auch die Kosten nach der Sanierung gestiegen. Derzeit muss die Verwaltung die Planung für eine neue Heizung in Angriff nehmen, da diese defekt ist. Dafür wurden nun außerplanmäßige Mittel in Höhe von 10 000 bis 12 000 Euro vom Gemeinderat genehmigt.

Eine kleine Diskussion gab es im Gemeinderat, als es um die Frage ging, wer zum ermäßigten Personenkreis für Einzeleintritte gehört und wie dies nachzuweisen sei, denn die Badeordnung ändert sich hier. Zum ermäßigten Personenkreis gehören bisher Kinder, Jugendliche und schwerbehinderte Erwachsene sowie deren Begleitperson, soweit dies im Ausweis vermerkt ist. Neu hinzu kommen zu diesem Personenkreis aber auch Jugendliche und Erwachsene, für die Kindergeld bezogen wird: also Vollschüler, Studenten, Auszubildende und Personen, die einen Freiwilligendienst, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) machen. Allerdings müsse sich die letztgenannte Gruppe dementsprechend ausweisen und auch einen Nachweis auf Kindergeld mitbringen, wenn sie zu ermäßigtem Preis nutzen wollen. Mit dieser Nachweispflicht taten sich Lara Stier und Bernhard Gassner (beide Freie Wähler) schwer. Letztendlich stimmten jedoch 18 Räte für die von der Verwaltung vorgeschlagene Lösung bei vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Für die Saison 2017 peilt die Gemeinde einen frühestens Eröffnungstermin am Sonntag, 23. April, an, wenn das Wetter es zulässt. "Als späteste Öffnungszeit haben wir mal den 7. Mai ins Auge gefasst, sollte die Witterung nicht vorher mitspielen", sagte Bürgermeister Michael Klinger. Die Hauptsaison soll am 25. Mai 2017 beginnen. Das Saisonende ist voraussichtlich zum Ende der Sommerferien. Bei sehr schönem Wetter werde über eine Verlängerung nachgedacht. Während die Eintrittspreise in der Saison 2017 stabil bleiben, wird es eine kleine Änderung beider Gültigkeit des Feierabendtarifs geben. "Der Feierabendtarif soll außerhalb der Hauptsaison schon eineinhalb Stunden vor der offiziellen Schließzeit gelten", sagte Kämmerer Andreas Ley.

Zum Bad

Die Attraktionen des Gottmadinger Höhenfreibads sind 1500 Quadratmeter Wasserfläche, 25 Meter Bahnen, 50 Meter Sportbahnen, Sprungbecken mit Ein-, Drei- und Fünfmetersprung, Wärmehalle mit Schwimmkanal ins Becken, Kinderbereich mit Erlebnisspielplatz, separatem Sanitärbereich, Wasser-Matsch-Zone. Es gibt 140 000 Quadratmeter Wiesenfläche mit Beachvolleyball, Tischtennis, Fußballtoren, Gastronomie, kostenloses WLAN.

Informationen im Internet: