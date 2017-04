Gottmadingen Großes Bauprojekt in der Gartenstraße naht

Die Wasser- und Abwasserleitungen werden in drei Abschnitten saniert. Die Anwohner brauchen bis Dezember viel Geduld.

Gottmadingen – Auf die Bewohner der Gartenstraße kommt ab Anfang Mai einiges zu. Deshalb informierten Bürgermeister Michael Klinger und Thilo Bamberg vom Bauamt die Anwohner beim Dorfgespräch über die geplante Sanierung der Abwasser- und Wasserleitungen. Die Leitungen stammen noch aus den 1920er-Jahren. "Wir werden die Sanierung in drei Bauabschnitten durchführen", erklärte Thilo Bamberg. Zunächst werde der Abschnitt zwischen Rielasinger Straße und Kohlbergweg, dann zwischen Kohlbergweg und Lindenstraße und zuletzt der restliche Teil bis zur Roseneggstraße gemacht. Die Firma Storz beginnt mit den Arbeiten am 2. Mai. Kurz vorher werden die Anwohner noch einmal ins Rathaus eingeladen, um detaillierte Informationen zu erhalten.

Für jeden einzelnen Bauabschnitt rechne man mit einer Dauer von zehn Wochen. Somit dauert die Bauzeit insgesamt bis etwa Anfang Dezember. Während der Bauphase ist der jeweilige Abschnitt für den Autoverkehr komplett gesperrt. "Abends oder am Wochenende ist es eventuell möglich, mal kurz zum Entladen zum Grundstück zu fahren", so Bamberg. Bei den Anschlüssen der Wasserleitungen zu den jeweiligen Grundstücken kann es aufgrund des Alters nötig sein, dass diese dann auf Kosten der Eigentümer erneuert werden müssen. In diesem Fall müsse man schon mit ein paar 1000 Euro rechnen. "Wir werden das dann mit jedem Eigentümer individuell besprechen", so Bürgermeister Michael Klinger. Im Laufe der Bauarbeiten werde auch das Wasser mal abgestellt und die Wasserzähler ausgebaut. Man werde aber rechtzeitig informieren. Dann fallen keine Kosten fürs Wasser an.

"Wenn es Probleme gibt, bitte gleich melden und mit der Baufirma reden", riet Thilo Bamberg, der die Bauleitung zusammen mit Patrick Pingitzer macht. Die Baustelle werde eine große Herausforderung, da die Straße sehr eng ist. Mit dem Müllabfuhrzweckverband ist vereinbart, dass die Mülltonnen an den Einmündungen hingestellt werden. Neben den Wasser- und Abwasserleitungen werden auch neue Stromkabel von der Thüga verlegt.

Titel Info

Text Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus