Gottmadingen Gottmadinger wollen bei der Lösung von Verkehrproblemen mithelfen

Der Verkehr in Teilen von Gottmadingen wird zunehmend zu einer Belastung. Betroffene haben deshalb die Interessengemeinschaft Verkehr (IGV) gegründet.

Raser, ein überhöhter Durchgangsverkehr und der damit verbundene Lärm in manchen Straßen in der Gemeinde sind einigen Gottmadingern ein Dorn im Auge. Besonders in der Randegger Straße, der Durchgangsstraße von Petersburg ins Ortszentrum, fühlen sich die Anwohner belästigt. Die Betroffenen wollen nun Gas geben und sich bei den Behörden mit der Interessengemeinschaft Verkehr (IGV) Gottmadingen für die Lösung der Verkehrsprobleme in Gottmadingen einsetzen. 15 Interessierte waren ins Gasthaus Sonne gekommen, um die Interessengemeinschaft Verkehr zu gründen.

"Es wird zu schnell gefahren, aber es wird nicht kontrolliert", sagte Rüdiger Ruttkowski, Initiator und frisch gewählter Vorsitzender des neuen Vereins. Durch den erhöhten Durchgangsverkehr sieht er auch die Sicherheit der Fußgänger gefährdet. Dazu komme der zunehmende Lärm, der von den Fahrzeugen verursacht werde.

In Gottmadingen wird gebaut, die Bevölkerung wächst. Einkaufszentren seien entstanden. Damit sei das Verkehrsaufkommen deutlich gestiegen, stellte Ruttkowski fest. Stark befahren sei vor allem die Randegger Straße. Auch Lastwagen würden vermehrt diese Verbindung nutzen. Ruttkowski war selbst aktiv gewesen und hatte Messungen mit einem eigenen Gerät in der Randegger Straße vorgenommen. Er legte Zahlen vor. Rund 40 Prozent der gemessenen Fahrzeuge seien schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer gefahren. Laut seinen Messungen an der Bushaltestelle am Ortsausgang habe der Durchschnitt bei 58 Stundenkilometern gelegen. Zum Verkehrsaufkommen: Über 24 Stunden gemessen käme alle 16, in der Zeit von 6 bis 22 Uhr sogar alle 12 Sekunden ein Fahrzeug.

Der Tagesschnitt habe im Messzeitraum bei 4700 Fahrzeugen gelegen. Rekordverdächtig war ein Autofahrer, der von Petersburg kommend mit 118 Stundenkilometern ins Dorf gerast sei. Ruttkowski: "Das ist sehr sportlich." Seine Daten lägen deutlich über den von der Gemeinde erhobenen Zahlen. Und der Verkehrslärm liege über den gesetzlich festgelegten Werten.

"Es gibt viele neuralgische Punkte in Gottmadingen", sagte Rüdiger Ruttkowski. Dazu zählte er die Hilzinger Straße und den Steiner Weg. Der Verein wolle sich nicht alleine auf das Problem in der Randegger Straße konzentrieren. Ziel ist, als Verein mit einer Stimme die Interessen der Gottmadinger zu vertreten, mit Gemeinde und Verkehrsamt Lösungen für die Verkehrsprobleme in Gottmadingen finden. Der Durchgangsverkehr auf der Randegger Straße soll vermindert werden, der Schwerverkehr soll über die L 190 nach Gottmadingen rollen. Die Interessengemeinschaft will die Verkehrssicherheit erhöhen, Tempolimits erreichen und an der Schulwegsplanung mitwirken. Speziell in der Randegger Straße wünsche man sich ein Limit von 30 und für die Kreisstraße von Gottmadingen nach Petersburg eine Beschränkung auf 70 Stundenkilometer.

Ziele der IGV

Die neu gegründete Interessengemeinschaft Verkehr (IGV) Gottmadingen will alle Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Gottmadingen und den Teilorten durchführen und unterstützen. Das besondere aktuelle Anliegen ist die Beruhigung des Fahrzeugverkehrs auf der Kreisstraße von Petersburg nach Gottmadingen und auf der Landstraße (L 190) durch Gottmadingen sowie an den Anschlussstellen dieser Straßen. Der Vorstand besteht aus Rüdiger Ruttkowski (Vorsitzender), Lars Kiefer (Schriftführer), Stefanie Stroscher (Kassiererin). Kontakt per E-Mail: info@igv-gottmadingen.de

Infos demnächst im Internet: www.igv-gottmadingen.de