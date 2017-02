Gottmadingen Gottmadinger bevorzugen einen Schulneubau

Lehrer und Schüler dominieren die Bürgerwerkstatt. Die Architekten bewerten die Vorschläge der Teilnehmer als professionell.

Das Votum der Gottmadinger war eindeutig. Bei der Bürgerwerkstatt sprachen sich alle rund 40 Teilnehmer für einen Neubau beim Projekt Eichendorffschulen aus. In Gruppen erarbeiteten die Teilnehmer, darunter viele Schüler und Lehrer, Vorschläge für kleinere und größere Änderungen anhand des Entwurfs für den Neubau, mit dem das Freiburger Architekturbüro Hotz als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgegangen war.

Das Büro Translake aus Konstanz, das schon früher als Partner für Bürgerbeteiligungen in Gottmadingen dabei war, hatte den Tag gut vorbereitet und auch der Architekt Matthias Hotz war dabei, um den Teilnehmern die zwei Entwürfe für Neubau oder Sanierung zu erläutern. Da sich die Bürger bereits nach den Präsentationen der Entwürfe einstimmig für einen Neubau aussprachen, wurde anschließend anhand dieses Entwurfs weitergearbeitet. Ein rundes Dutzend Lehrer und auch viele Schülerinnen und Schüler waren dabei, um die Zukunft ihrer Schule mitzugestalten.

Die Achtklässlerin Riejana Duttle hatte sich mit einigen Mitschülerinnen Gedanken gemacht, was die jüngsten Schüler brauchen. "Raum für Freizeit und Ausgleich ist wichtig für die Fünft- und Sechstklässler. Deshalb sollte auch ein Basketballkorb her. Und in der Bibliothek sollten nicht nur Bücher stehen, sondern auch ein PC", schlug sie vor. Da in der Schule auch Unterricht der Musikschule stattfinden soll, müsse daran gedacht werden, welche Räume wann für wen zugänglich sein sollen, fasste Wolfgang Himmel von Translake ein Ergebnis aus den Arbeitsgruppen zusammen.

Für die siebten und achten Klassen wäre aus Sicht der Betroffenen ein Stufenraum sinnvoll, so Lehrer Timy Hiller. Damit der Raum zum "Chillen", also zum Entspannen, möglich werden könnte, könne man vielleicht nur zwei oder drei Räume für das Fach Naturwissenschaften einrichten statt der geplanten vier. Auch das Lehrerzimmer sei sehr groß angelegt, ebenso die Bibliothek, und die drei Elternsprechzimmer könnten möglicherweise auf zwei reduziert werden. Aus einer weiteren Gruppe kam der Vorschlag, im Flur noch Differenzierungszonen einzubauen und die Unterrichtsräume mit Trennwänden zu versehen, so Volker Rauwolf.

Für den Bereich Schulsozialarbeit kam der Wunsch nach zwei Räumen auf, einer im Erdgeschoss und einer in der Nähe des Lehrerzimmers, was wegen des Austausches sinnvoll ist. Eine Verkleinerung des Innenhofes zugunsten von mehr Verkehrsfläche für die Lernbereiche war ein weiterer Vorschlag. "Der Workshop war für mich sehr gewinnbringend", sagte Lehrer Claus Schuster. "Ich denke, dass die Entscheidung hier so eindeutig war, da man beim Neubau bessere Chancen der Gestaltung hat", fasste Lehrerin Manuela Klotz-Herbst zusammen. "Was hier erarbeitet wurde, ist sehr professionell und es wirbelt noch einiges durcheinander. Wir werden nicht alle Wünsche erfüllen können, sind aber auf einem sehr guten Weg", so der Architekt Matthias Hotz.

Florian Steinbrenner vom Bauamt fasste abschließend kurz die weiteren Schritte zusammen. "Wir werden auch noch mal in der Schule kleinere Werkstätten machen und die Ergebnisse mit dem Architekturbüro durchgehen." Peter Fix, Gemeinderat der Freien Wähler, sagte: "Ich habe heute neue Impulse bekommen." Auch die Gemeinderäte Laura Stier, Meinrad Muffler und Michael Stemke waren inspiriert von den Vorschlägen. Der Gemeinderat entscheidet am Dienstag, 14. Februar, ob es einen Neubau oder eine Sanierung gibt.

Ideen der Architekten