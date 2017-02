Gottmadingen Gottmadinger Genossen spüren den Aufwind

Der Schulz-Effekt motiviert auch den SPD-Ortsverein Gottmadingen. Der Tengener Gast Marian Schreier rät, mehr auf junge Leute zuzugehen.

"Martin Schulz hängt Merkel ab" – solche Schlagzeilen wie in der Samstagausgabe des SÜDKURIER gefallen dem SPD-Ortsverein in Gottmadingen. Im Vorfeld des beginnenden Bundestagswahlkampfes war der Tengener Bürgermeister Marian Schreier zu Gast bei der Mitgliederversammlung und hatte einige Tipps auf Lager.

"Im aktuellen Politbarometer lag die SPD bei 30 Prozent, also sechs Prozent über dem Ergebnis des letzten Barometers", freute sich der Vorsitzende Yvo Boos. "Die Leute erkennen, dass Martin Schulz und die SPD die Lösung für viele Probleme sind." Schulz schaffe es offenbar, einen Gegenpol zu den Extremen und zur Alternativlosigkeit der Merkel-Politik zu setzen. Bis zur Wahl müsse man nun aber Inhalte erarbeiten, denn der Hype werde sicher nicht so lang anhalten.

Der Tengener Bürgermeister Marian Schreier freute sich mit den anderen Genossen über die steigende Zahl von Neueintritten in die SPD. "Wir liegen jetzt schon da, wo wir 2016 erst im Mai waren." Und: "Wir sollten diesen Aufwind mitnehmen, denn bei der Bundestagswahl geht es um viel." Der Wahlkampf von Donald Trump sowie die Abstimmung über den Brexit hätten gezeigt, dass jede einzelne Stimme zählt. In Bezug auf den Wahlkampf glaubt Schreier, dass der herkömmliche Wahlkampfstand zwar noch gemacht werde, aber nicht mehr so zeitgemäß ist. "Wir müssen dorthin gehen, wo die Leute Zeit haben, also noch stärker Hausbesuche machen." Besonders wichtig sei es auch, junge Wähler zu motivieren. Er habe bei seinem Wahlkampf auch Stammtische für Wähler bis 35 Jahre angeboten, so Schreier.

Im Landkreis Konstanz sehen die Genossen aus Gottmadingen als zentrale Themen die Bereiche Mieten und Bildung. Der Bundestagsabgeordnete Tobias Volz habe das Thema Hausbesuche übrigens auch auf seiner Liste. "Er hat vor, mit einer Rikscha durch den Landkreis zu fahren", informierte Yvo Boos. Monatliche Stammtische will der Ortsverein zukünftig regelmäßig anbieten.