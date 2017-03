Gottmadingen Gottmadinger Bücherei zeichnet ihre Vielleser aus

Die aktivesten Nutzer der Gemeinebücherei bekommen Präsente. Den Rekord hält die neunjährige Klara Brassat: Im Jahr 2016 kam sie auf sage und schreibe 336 Ausleihen.

Die Bücherei wird in Gottmadingen besonders von Kindern sehr viel genutzt. Bei der Vielleserehrung zeichnete Bürgermeister Michael Klinger jetzt wieder die Leseratten mit den höchsten Ausleihzahlen aus. An der Spitze ist die neunjährige Klara Brassat, die im Jahr 2016 sage und schreibe 335 Ausleihen hatte.

Die eifrigsten Leser bekommen von der Gemeinde je einen Gottmadinger Geschenkgutschein im Wert von 20 Euro und ein Blumen- oder Buchpräsent, die Zweit- und Drittplatzierten nur letzteres. Schon mit sieben Jahren bekommen Jakob Falkenburger mit 261 und Tom Schulz mit 178 Ausleihen ein kleines Buchpräsent, das sie sich selbst ausgesucht haben. Tom Schulz freut sich schon auf sein neues Buch über Löwen. Bei den Jugendlichen ab zehn Jahren ist Mia Wieland (10) die Leserin mit den meisten Ausleihen, nämlich 233. Florian Auer bringt es auf 185 und Anna-Lena Waldschütz auf 125 Ausleihen im Jahr 2016.

Bei den Erwachsenen wurde Marlies Bucher wiederholt als Vielleserin geehrt. Sie hatte 219 Ausleihen, gefolgt von Elke Kempter (185) und Susann Rea (168). "Ich freue mich, dass unsere Bücherei nach wie vor so gut angenommen wird", so Michael Klinger. 2016 kamen insgesamt 327 Leser regelmäßig in die Bücherei, und es wurden insgesamt 14 413 Medien ausgeliehen. Neu dazugekommen sind 703 Medien, so dass der Bestand zum Jahresende bei 9875 lag.

Wieder Erzählzeit-Lesung

Im Laufe des Jahres fanden zehn Lesungen oder Veranstaltungen für Kinder und sechs Führungen für Kindergärten und Schulen statt. Außerdem gab es wieder eine Lesung im Rahmen der Reihe Erzählzeit, zudem eine Lesung mit der Gottmadinger Autorin Ulrike Blatter im Weinhaus Fahr. Auch diesmal ist Gottmadingen wieder bei der Erzählzeit dabei. Am Mittwoch, 5. April, 19 Uhr, liest im Weinhaus Fahr die österreichische Autorin Friederike Gösweiner aus ihrem Roman "Traurige Freiheit". In der Bücherei gibt es einmal monatlich Sprechstunden zum Thema "Onleihe", das nächste Mal morgen.