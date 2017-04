Gottmadingen Gottmadingens Lutherpfarrei hat neuen Pfarrgemeinderat gewählt

Fast 300 Gläubige geben ihre Stimme ab.

Für die evangelische Lutherpfarrei in Gottmadingen ist am Sonntag die außerordentliche Pfarrgemeinderatswahl zu Ende gegangen. Insgesamt fünf Kandidaten haben sich den 1643 wahlberechtigten Gemeindemitgliedern gestellt. "Nach der Wahl wird es darum gehen, das Gremium zu konsolidieren und auf die Gläubigen der Gemeinde zuzugehen", erklärt der neue Ratsvertreter Andreas Christ.

"Unter dem Vorsitz von Pfarrer Dietmar Heydenreich hat der fünfköpfige Gemeindewahlausschuss am Sonntagnachmittag die 298 abgegebenen Stimmen ausgezählt und am Ende festgestellt, dass alle fünf Kandidaten gewählt worden sind", berichtet Jürgen Herrmann, der als gewählter Kandidat auch in Zukunft die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrei unterstützen will. "Wir sind ja eine Vakanz-Gemeinde. Da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu", erklärt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Dass von den rund 1700 Wahlberechtigten nur knapp 20 Prozent der Wahlaufforderung gefolgt sind, nehmen die evangelischen Christen mit Gelassenheit zur Kenntnis. Die Erfahrung vergangener Wahlen zeige, dass dies eher normal sei. "Es ist mehr, als wir erwartet haben", erklärt Hermann. Dies kann auch Kirchenbezirks-Pressesprecherin Minne Bley bestätigen. Schön sei gewesen, dass trotz personeller Not knapp 50 Besucher beim Gottesdienst gewesen seien.

Für Vakanz-Pfarrer Dietmar Heydenreich von der Singener Südstadtgemeinde geht es jetzt darum, den neuen Kirchengemeinderat schnell einzusetzen: Am Montag nach den Osterferien, dem 24. April, sollen sich die gewählten Mitglieder zur konstituierenden Sitzung in Gottmadingen treffen. Und dann geht es an die wichtigste Aufgabe: Es müssen die Weichen gestellt werden, um baldmöglichst wieder einen Pfarrer für die Luthergemeinde zu bekommen. Überdies blickt die Pfarrei in diesem Jahr auf zwei Jubiläen. Vor 80 Jahren wurde die Lutherkirche gebaut und seit 60 Jahren gibt es den evangelischen Kindergarten. So gilt es also zwei Feste vorzubereiten. "Und das große Reformationsjubiläum steht auch noch an", so Hermann. Denkbar sei, die Feste zum Reformationstag am 31. Oktober zu bündeln.

Die neuen Kirchengemeinderäte werden der Gemeinde am kommenden Sonntag im Rahmen des Gottesdienstes vorgestellt. Die Amtszeit der Pfarrgemeinderatsmitglieder endet nach der aktuellen Legislaturperiode, also in rund drei Jahren.

Das Ergebnis