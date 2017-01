Gottmadingen Gottmadingen macht Schulden für Schule

Das Bauprojekt Eichendorffschule treibt Gottmadingen in diesem Jahr stark um. Neue Wohnungen genauso. Klar ist: Ohne neue Schulden wird es wohl nicht gehen.

"Wir machen Schule" – dieses Motto zog sich in Gottmadingen durch das Jahr 2016 und wird Gemeinderäte und Verwaltung noch eine ganze Weile beschäftigen. Wohnbebauung ist ein weiteres Thema, das die Gemeinde 2017 vorantreiben will.

Im Laufe des Jahres hatte der Gemeinderat schon einige Sparmaßnahmen überlegt, um das Projekt Schule stemmen zu können. Insgesamt wird die Sanierung oder der Neubau der Eichendorffschule zwischen 15 und 20 Millionen Euro kosten. Beim Jahresempfang hatte Bürgermeister Michael Klinger erläutert, warum sich der Gemeinderat entschieden hat, zeitgleich eine Neubau- sowie eine Sanierungsvariante durchzuführen. "Der Gemeinderat hat einen Prozess auf den Weg gebracht, in dem jeweils vier Büros bis zum Jahresende 2016 sowohl für eine Sanierung als auch für einen Neubau Konzepte und Kostenvorstellungen entwickeln." Schon bei der Sanierung des Freibads habe man gut daran getan, es bei mehr als nur einem Entwurf zu belassen.

In diesem Frühjahr sollen die Ergebnisse präsentiert werden. Noch im ersten Quartal soll die Entscheidung über Sanierung oder Neubau fallen. "Die Bürger werden wieder in einer breiten Bürgerbeteiligung eingebunden", so Klinger. Am Dienstag, 31. Januar, Beginn 19.30 Uhr, findet hierzu eine Einwohnerversammlung in der Fahr-Kantine statt. Nach der Entscheidung hat die Gemeinde ein Jahr Zeit für die Detailplanung und das Stellen von Zuschussanträgen, sodass 2018 mit dem Bau begonnen werden könnte. Die Gemeinde rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Für dieses Großprojekt muss Gottmadingen Schulden machen. "Ich trete mit Vehemenz dafür ein, diesen Schuldenrahmen klar zu begrenzen", sagt Michael Klinger und geht von einer maßvollen Verschuldung zwischen drei bis maximal vier Millionen Euro aus.

Zur Attraktivität der Gemeinde gehört auch die Schaffung von mehr Wohnraum. Besonders durch den Kauf des Geländes rund um die Villa Graf, wo Mehrfamilienhäuser entstehen, wird neuer Wohnraum entstehen. Die Überplanung von 40 Wohnungen auf dem Gelände hat die Lang Group aus Konstanz übernommen. Die Erhaltung der alten, denkmalgeschützten Villa hat oberste Priorität. Weitere Mehrfamilienhäuser entstehen Im Tal, an der Randegger Straße und im Kornblumenweg. Am letztgenannten Standort baut die Gemeinde ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen zur Folgeunterbringung von Flüchtlingen. Wenn der Wohnraum für Flüchtlinge nicht mehr benötigt wird, soll er auf dem freien Markt vermietet werden. Im Falle eines Zuzugs von Flüchtlingen will die Gemeinde ein weiteres Gebäude bauen. Die Entscheidung darüber soll bis spätestens Juli fallen. Auch bei der Wohnbaugesellschaft Gottmadingen (WBG) ist die Nachfrage nach Wohnungen so stark wie nie. Neben der Sanierung des Bestandes baut die WBG ein Mehrfamilienhaus im Kornblumenweg, das im Frühsommer fertig sein soll.

Die evangelischen Christen in Gottmadingen beschäftigte in 2016 der Abschied des Pfarrerehepaares Hasenbrink. Sobald ein neuer Kirchengemeinderat gewählt ist, wird die Pfarrstelle neu ausgeschrieben. Derzeit leitet Dietmar Heydenreich, Pfarrer der Singener Südstadtgemeinde, die Lutherpfarrei kommissarisch.



