Gottmadingen GoBi-Party bis zum frühen Morgen - hier gibt es die Bilder!

Die Gottmadinger Sportler setzten mit ihrem närrischen Ball auf heiße Rhythmen von Guggenmusiken.

Simon Pichler hatte alle Hände von zu tun. Der Cheforganisator der berühmten GoBi-Party in der Eichendorffhalle in Gottmadingen schaute immer wieder nach dem Rechten, räumte auf und schleppte die Getränke für die Musiker auf die Bühne. Und er war sichtlich zufrieden. Die Veranstaltung der Fußballer des SC Gottmadingen-Bietingen war mit 400 Narren gut besucht. Obwohl man nicht an die Spitzenwerte früherer Jahre von über 1000 Gäste kam. Bewährt hat sich das Konzept, auf Livemusik zu verzichten und dafür vier Guggenmusiken aus der Region und DJ Jochen Graf vom SWR3 anzuheuern.

Wie es unter den jungen Festbesuchern mittlerweile üblich ist, füllte sich die Eichendorffhalle erst gegen 22 Uhr richtig. Die Stimmung wurde dann zunehmend besser. Dafür sorgten nicht zuletzt die Guggenmusiken. Die Burnin Tunes heizten bei ihrem Heimspiel ein. Aus Engen waren die Schätterä Dätscher angereist. X-Plosiv aus Singen machten ebenfalls ordentlich Dampf auf ihren Instrumenten. Als die Heulüecher aus Bohlingen das Parkett betraten, war die Stimmung fast schon auf dem Höhepunkt.

Natürlich hatte auch Jochen Graf auf seinem Laptop heiße Rhythmen dabei. War die Tanzfläche anfangs noch spärlich gefüllt, ging's danach richtig ab. Die Musik ging ins Blut. Die Narren tanzten, sangen, hüpften – wie es sich für so eine Party gehört. Alle ließen sich was einfallen und kamen bunt kostümiert. Darunter auch Gruppen, die in einheitlichen Gewändern auftraten: als Polizisten, Engel, Marios – was der Kleiderschrank eben hergab.

Bis in die Morgenstunden wurde gefeiert. Und Simon Pichler lachte zwischendurch auf seinem Rundgang: "Es passt. Wir sind zufrieden." Der Aufwand hatte sich gelohnt, das neue Konzept gegriffen. Den Besuchern gefiel's. Was will man mehr? Die vielen Helfer des Fußballvereins hatten alles bestens im Griff, sie ließen sich bei ihrer Arbeit von der guten Stimmung anstecken.