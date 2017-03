Gottmadingen Gläserne Produktion in der Delikat-essen-Manufaktur

Gottmadinger Unternehmer Markus Bruderhofer beteiligt sich an landesweiter Aktion des Landwirtschaftsministeriums

Der Landkreis Konstanz beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Landesaktion „Gläserne Produktion“, wie Pressesprecher Benedikt Graf in einer Pressemitteilung ankündigt. Am Sonntag, 19. März, öffnet von 11-17 Uhr die Manufaktur „Delikat essen – Feines aus dem Hegau“ in Gottmadingen ihre Türen. "Von 12-15 Uhr gibt es die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen und die einzelnen Arbeitsschritte vom Rohstoff bis zum fertigen Feinkostprodukt hautnah zu erleben", so Graf. Seit 2003 produziert Inhaber Markus Bruderhofer in der Produktionshalle im Gewerbegebiet Goldbühl regionale Delikatessen. Neben der nachhaltigen Herstellung seiner Produkte setzt Markus Bruderhofer auch auf erneuerbare Energien. Ein Großteil des benötigten Strombedarfs liefert die betriebseigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der Produktionshalle. „Wir sind eine Feinkostmanufaktur und legen großen Wert auf die Regionalität und Saisonalität unserer Produkte”, so Bruderhofer.

Zentrale Überschrift der Aktion „Gläserne Produktion“ ist die Nachhaltigkeit. Dies bedeutet, dass ökonomische, ökologische und soziale Funktionen der Land- und Ernährungswirtschaft für eine nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt stehen.

Weitere Informationen im Internet: www.landwirtschaft-bw. info