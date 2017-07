Gottmadingen Gewerbeschau Meetingpoint Hegau: Am Sonntag, 10. September, präsentieren sich mehr als 60 Betriebe in der ehemaligen Produktionshalle in d'Fabrik

Gewerbeschau Meetingpoint Hegau: Am Sonntag, 10. September, präsentieren sich mehr als 60 Betriebe in der ehemaligen Produktionshalle in d'Fabrik

Gemeinde und Gewerbeverein erwarten bis zu 4500 Besucher. Firmen können sich für wenige Restplätze noch anmelden

Gottmadingen – In Gottmadingen ist am Sonntag, 10. September, von 10 bis 18 Uhr, der Tisch wieder gedeckt. Gemeinde und Gewerbeverein veranstalten mit Unterstützung der 3 R-Immobilien GmbH im Schmiedegang, der ehemaligen Produktionshalle in d'Fabrik, die fünfte Gewerbeschau Meetingpoint Hegau. "Wir haben jetzt schon ein volles Haus", sagte Thomas Schleicher, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Gottmadingen, bei einem Pressetermin. Rund 60 Aussteller aus Gottmadingen und Umgebung haben sich bereits angemeldet.

Alle zwei Jahre präsentieren Gemeinde und Gewerbeverein die Tischmesse auf dem ehemaligen Fahr-Areal im Schmiedegang. Am letzten Sonntag der Sommerferien findet die fünfte Ausgabe der Gewerbeschau statt. Die Resonanz war von Beginn an überwältigend. "Die Tischmesse ist so attraktiv, dass immer wieder neue Firmen mitmachen wollen", freut sich Bürgermeister Michael Klinger. Man könnte weitaus mehr Firmen annehmen. Schleicher ergänzt: "4000 bis 4500 Besucher im Schnitt zeigen, dass die Messe beim Publikum gut ankommt."

Klinger sieht den Erfolg der Veranstaltung zum einen im Veranstaltungsort: "Die Produktionshalle bietet einen Charme wie nichts anderes im Hegau." Weitere 50 Prozent des Erfolgs schreibt er der präzisen Organisation durch die Wirtschaftsförderung zu. Dies alles sei ohne die Sponsoren nicht möglich. Die SG Spedition und Firma Transco räumen die Halle leer. Hermann Repnik von 3 R-Immobilien: "Alles läuft völlig unkompliziert."

Die Veranstalter bieten ein Rahmenprogramm. Der Musikverein spielt zum Frühschoppen. Eltern und Kinder können mit dem Forscher-Circus aus Mannheim experimentieren. Die Fahr-Schlepper-Freunde stellen einige ihrer Fahrzeuge aus.

Für die Tischmesse Meetingpoint Hegau in Gottmadingen am 10. September sind noch Restplätze verfügbar. Kontakt: Wirtschaftsförderung, Telefon: (07731) 908 134, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@gottmadingen.de