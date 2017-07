Gottmadingen-Bietingen Gesuchter Mann an der Grenze bei Bietingen gefasst

Ein 33-jähriger Deutscher wird des Betrugs beschuldigt und wurde deshalb von der Staatsanwaltschaft Stuttgart per Haftbefehl gesucht. Bei der Ausreise in die Schweiz fiel er auf

Bundespolizisten konnten am Grenzübergang Bietingen/Thayngen einen gesuchten Mann festnehmen. Der 33-jährige Deutsche wurde laut Pressebericht um 11.50 Uhr bei der Ausreise in Richtung Schweiz kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er mit Haftbefehl in Deutschland gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte Vollstreckungshaftbefehl wegen Betruges erlassen. Der Mann sollte demnach 5160 Euro zahlen oder ersatzweise eine 43-tägige Haft antreten. Nachdem ein Familienmitglied des Mannes die Strafe am Samstagnachmittag bezahlte, konnte er die Haftstrafe abwenden und weiterreisen.