Gottmadingen Geständnis nach Raubüberfall in Gottmadinger Bank

Geständnis nach Raubüberfall in Gottmadinger Bank

Verdächtiger Bankautomatenräuber legt in Untersuchungshaft Geständnis vor Schweizer Polizeibeamten ab.

Mehrere Raubdelikte werden dem in der Schweiz verhafteten Mann zur Last gelegt. Unter anderem soll er für einen Überfall auf eine Bankkundin in Gottmadingen Anfang Februar verantwortlich sein.

Jetzt hat der in Untersuchungshaft einsitzende 34-Jährige laut Schweizer Polizei auch einen Raubüberfall in einer Büsinger Gaststätte, der dortigen Bankfiliale und eines Lebensmittelgeschäftes im schweizerischen Schlatt eingeräumt. Die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen wegen der in Deutschland begangenen Straftaten werden vom Kriminalkommissariat Konstanz geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ das zuständige Amtsgericht zwischenzeitlich einen internationalen Haftbefehl, heißt es im Polizeibericht.