Gottmadingen Für einen jungen Gottmadinger wurde ein Traum wahr

Der 18-jährige Benjamin Wasem studiert in den USA und spielt Fußball in einer College-Mannschaft. In seiner Heimat war er schon Spieler bei den C-Junioren des SC Gottmadingen-Bietingen und beim FC Schaffhausen.

Er lebt und studiert in den Vereinigten Staaten, unweit der Weltstadt New York, und spielt dort Fußball in der zweithöchsten College-Liga. Möglich macht das ein Stipendium, das er über eine Agentur erhalten hat. Für den 18-jährigen Gottmadinger Benjamin Wasem ist so etwas wie ein Traum wahr geworden. Ein Semester liegt nun schon hinter ihm.

Sein Computer steht vor ihm. Ein Foto zeigt die imposante Kulisse von Manhattan. New York liegt etwa 35 Kilometer von seiner Uni, vom Nyack College, entfernt. Mit Kumpels sei er schon sieben, acht Mal in die Metropole gefahren, obwohl Studium und Training ihn doch sehr beanspruchen. "Die Stadt ist schon imposant", sagt er kurz. Dieses Semester wolle er mal nach Brooklyn, nach Chinatown. "Das kulturelle Angebot ist natürlich viel größer, teils gibt es kostenlose Konzerte, auch mit namhaften Bands und Musikern." Soviel Zeit, um alles zu erkunden, bleibt wohl nicht.

Benjamin Wasem genoss die Weihnachtsferien in seiner Heimat. Mittlerweile hat sein zweites Semester wieder begonnen. Jetzt heißt es wieder lernen und trainieren. Obwohl die Saison, die "Conference", in der College-Liga erst im September wieder beginnt.

Sein Tag am Nyack-College ist gut gefüllt. Nach dem Frühstück um sieben geht's los: Vorlesungen um 8.30 Uhr und 10.20 Uhr, Mittagessen, danach Training, später Hausaufgaben, dazu kommen Kraftraum und Physiotherapeut. Sein Vater Oliver Wasem sitzt neben ihm und scherzt: "Ja, der Junge ist ernsthaft geworden." Der Fußball hat noch Pause, trainiert wird trotzdem. Nach den Sommerferien geht's richtig los. Dann beginnt die Vorbereitung auf die kurze, intensive Saison. Dann heißt es: Drei Mal Training pro Tag. "Es ist schwül, bei 30 Grad oder mehr. Das ist richtig kräftezehrend", sagt der 18-Jährige Gottmadinger.

Er zeigt Bilder von sich und seinem Team. Wasem trägt die Nummer sechs. Er spielt im zentralen Mittelfeld. "Den Abräumer", erklärt er. Während der Saison absolviert er mit seinen Teamkollegen zwei Spiele pro Woche. Training ist jeden Tag, außer sonntags. Der Gottmadinger spielte in seiner ersten Saison 15 Mal von Anfang an. Er schoss immerhin ein Tor. Das Nyack-College-Team schaffte es letztendlich bis ins Viertelfinale der Playoffs.

Für den Gottmadinger ist alles bereits Alltag. Viel schwieriger war es, so weit zu kommen. Ein Studium in den USA selbst finanzieren? Undenkbar. Die Hochschulen verlangten 35 000 Dollar pro Jahr – Eliteunis noch mehr. Ein Stipendium war die einzige Möglichkeit. Dieses erhält man in den USA häufig über den Sport. Er erfuhr von einer Organisation, die Studenten vermittelt. Wasem: "Das hat sich alles eineinhalb Jahre hingezogen." Er musste zu Tests. Ein gewisses Spielniveau wird verlangt: mindestens Verbands- oder Oberliga. Ein Video wurde gedreht, das sich der Trainer anschaute.

Wasem erhielt die Zusage und verpflichtete sich, vier Jahre lang für die Nyack-Warriors im Soccer-Team zu kicken. Daran war das Stipendium geknüpft. Es folgten Formalitäten und Vorbereitungen: Visum beantragen, Impfungen und so weiter. "Viel Papierkran eben", sagt Wasem. Ohne seine Eltern hätte er es nie geschafft. Zumal er während dieser Zeit noch voll im Abi-Stress gesteckt habe.

Jetzt ist er mittendrin, und er hat Ziele. In vier Jahren will er den Bachelor machen, ein Jahr Masterstudium dranhängen. Und dann? Profifußballer? "Eher nicht. Ich habe vor, nach fünf Jahren hierher zurückzukommen und würde gerne als Unternehmensberater arbeiten. Aber man weiß nie, was kommt."

Zur Person

Benjamin Wasem (18) ist mit seinen Eltern 2004 vom Westerwald nach Gottmadingen gezogen. Im Mai 2016 machte er am Hegau-Gymnasium in Singen sein Abitur. Am Nyack-College bei New York studiert er seit August Psychologie. Fußball gespielt hat Wasem bis zu den C-Junioren beim SC Gottmadingen-Bietingen, danach beim FC Schaffhausen in der zweithöchsten Schweizer Nachwuchsliga.