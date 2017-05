Gottmadingen Früherziehung ist im Fokus

Der Musikverein Randegg setzt auf Kooperationen, bisher mit dem Kindergarten und bald auch mit der Grundschule

Mit dem Marsch "Melodie und Harmonie" eröffnete der Musikverein Randegg musikalisch seine Mitgliederversammlung, zu der zahlreiche Ehrenmitglieder, Mitglieder, Bürgermeister-Stellvertreter Martin Sauter, der Gemeinderat Udo Friese, einige Vertreter der örtlichen Vereine sowie Freunde und Gönner erschienen waren.

Vorstandssprecher Günter Speicher dankte in seinem Bericht unter anderem den Kollegen vom Vorstandsteam, dem Verwaltungsrat, den Musikern und dem Dirigenten, sowie der Gemeinde und allen Helfern im Hintergrund für die tatkräftige Unterstützung im vergangenen Jahr. Außerdem berichtete er, dass er sich bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr als größte Herausforderung für die Zukunft die musikalische Früherziehung im Kinder- und Jugendbereich gesetzt habe. Inzwischen gibt es diesbezüglich bereits eine Kooperation mit dem Kindergarten Biberburg in Randegg und mit der Grundschule Randegg laufen aktuell Gespräche über eine musikalische Zusammenarbeit.

Unter dem Tagesordnungspunkt "Jahresprotokoll" ließ Michael Strecke das vergangene Vereinsjahr nochmals in chronologischer Reihenfolge Revue passieren. Nachdem Kassier Arnold Schuhwerk über die Ein- und Ausgaben berichtet hatte, bescheinigtem ihm die beiden Kassenprüfer Werner und Guntram Brütsch eine einwandfreie Kassenführung und schlugen der Versammlung die Entlastung vor. Tina Baumann berichtete von den Aktivitäten mit den Kindern und Jugendlichen, die sich zurzeit in der musikalischen Ausbildung befinden oder bereits in das Orchester integriert wurden.

Danach führte Guntram Brütsch die Entlastung des Vorstands durch. Anschließend agierte Bürgermeister-Stellvertreter Martin Sauter als Wahlleiter. Die zur Wahl stehenden Mitglieder des Vorstandsteams Tina Baumann, Andreas Handloser und Günter Speicher wurden einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Dirigent Ralf Schrul dankte den Musikern, dem Vorstandsteam für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und für die insgesamt gute Zusammenarbeit im Verein. Sophia Brütsch, die die Probenliste führt, errechnete bei den abgehaltenen Proben einen Probenbesuch von 69 Prozent. Dietmar Sepp erhielt von ihr als bester Probenbesucher (91 Prozent) ein kleines Präsent. Nachdem unter dem letzten Tagesordnungspunkt "Verschiedenes, Wünsche und Anträge" die Vertreter der örtlichen Vereine ihre Dankesworte ausgesprochen hatten, beendeten die Musiker die harmonische Mitgliederversammlung musikalisch mit dem Marsch "Furchtlos und treu" und der "Slavonicka-Polka".

Musikverein Randegg

Der Vorstand: Sprecher: Günter Speicher, Team: Tina Baumann, Andreas Handloser, Arnold Schuhwerk und Michael Strecke; aktive Verwaltungsräte: Erwin Brütsch, Simon Ebert, Alfred Ruh und Jürgen Speicher; passive Verwaltungsräte: Udo Friese, Gerd Leidolt, Alexander Weidlich und Oskar Zirnsak; Kassenprüfer: Guntram Brütsch und Werner Brütsch, Dirigent: Ralf Schrul und Pressereferent: Jürgen Speicher.

Informationen im Internet: