Gottmadingen-Bietingen Feuerwehreinsatz am frühen Morgen

Hitze des Brandes lässt Glas einer Balkontüre bersten

Aus noch unklarer Ursache ist am Donnerstagmorgen auf dem Vorbau einer Erdgeschoßwohnung in der Bietinger Zollstraße laut Polizei ein Feuer ausgebrochen und hat die dort gelagerten Gegenstände erfasst. Durch die Hitzeeinwirkung wurde das Glas der Balkontür zu der angrenzenden Erdgeschosswohnung zum Bersten gebracht, wodurch Teile der Wohnung durch den eindringenden Rauch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nachdem das Feuer kurz vor 7 Uhr entdeckt wurde, rückten die Feuerwehren aus Gottmadingen und Bietingen aus und konnten einen größeren Schaden verhindern. Der Gesamtschaden ist laut Polizei noch unklar, dürfte jedoch bei einigen tausend Euro liegen. Zwei Bewohner des Gebäudes wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, da sie Rauchgase eingeatmet hatten. Sie konnten jedoch kurze Zeit später, wie es im Polizeibericht heißt, wieder entlassen werden. Beamte des Polizeipostens Gottmadingen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.