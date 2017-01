Gottmadingen Feuerwehrchefs rühren Werbetrommel

Die Feuerwehr Gottmadingen bestätigt den Kommandanten Stefan Kienzler im Amt. Der betont, dass er seine voraussichtlich letzte Amtszeit machen will – und dass die Feuerwehr mehr Nachwuchs brauche.

Gottmadingen – Die Feuerwehr Gottmadingen ist gut aufgestellt. Dennoch will sich die Abteilung in den kommenden Jahren verstärkt um neue Nachwuchskräfte kümmern. Dies sei erforderlich, um den immer schwieriger werdenden Aufgaben gewachsen zu sein, erklärte Kommandant Stefan Kienzler in der Hauptversammlug der Gottmadinger Abteilung im Feuerwehrhaus in der Hilzinger Straße. Der 199 Mitglieder starke Förderverein hat deshalb ein Informationsblatt kreiert, das nach Fasnacht verteilt wird.

"Ich bin froh, dass wir mit der Ausrüstung und in der Ausbildung auf einem sehr guten Stand sind. Damit sind wir für die anstehenden steigenden Anforderungen gewappnet", freute sich Kienzler, "aber was nützt die ganze Technik und Ausstattung, wenn wir kein Personal haben?" Er appellierte, die Werbetrommel zu rühren.

Indes kündigte Kienzler, der für weitere fünf Jahre wieder gewählt wurde, an, dass es seine voraussichtlich letzte Amtsperiode an der Spitze der Gottmadingeer Wehr sei. Kienzler: "Wir müssen noch einige richtungsweisende Dinge auf den Weg bringen, aber es ist Zeit, junge Nachwuchskräfte in die Verantwortung zu nehmen." Er kündigte für die nächsten Jahre einen stückweisen Umbruch im Führungsteam an.

Leichte Veränderungen brachte bereits die jüngste Wahl. Kein leichtes Amt hatte Bürgermeister Michel Klinger als Wahlleiter, weil nach neuester Vorschrift geheim gewählt werden musste. Nach einiger Auswertungszeit stand das Team fest. Neben Kienzler wurde sein Stellvertreter Harald Mehlich wiedergewählt. Neu im Amt als stellvertretender Kommandant ist Thomas Schleicher. Er löst Walter Beyl ab, der nicht mehr kandidierte. Der neue Feuerwehrausschuss setzt sich zusammen aus John Weber, Markus und Herbert Brachat, Florian Reize, Sascha Vossler, Michael Schmitt und Nina Sätteli.

Die Wehr hatte im vergangenen Jahr einiges zu tun. Benedikt Brütsch las eine lange Liste vor. Die Gottmadinger Wehr war zu 63 Einsätzen ausgerückt. 36 erledigten Kommandant und Brandmeister vom Dienst. Kienzler beziffert die Einsatzzeit des Brandmeisters mit 107 Stunden, dazu kamen noch 380 Stunden für Alarmierungen. Das im Frühjahr geweihte neue Einsatzfahrzeug hatte bereits viel zu tun.

In zwei Jahren führte die Wehr zwölf Übungen mit einem Gesamtaufwand von 1580 Stunden durch. Für Proben und Brandwachen standen die Gottmadinger Kameraden insgesamt 1928 Stunden bereit. Um gerechnet sind das erstaunliche 5,5 Stunden pro Tag. Der Proben-Teilnahmedurchschnitt lag bei 83 Prozent. "Respekt", sagte Kienzler. Zwölf Feuerwehrleute waren bei allen Proben dabei: Corinna Mehlich, Nina Sätteli, Helmut und Walter Beyl, Tim Bittlingmaier, Joachim Hafner, Bernd Lohmüller, Florian Reize, Benedikt Brütsch, Kommandant Stefan Kienzler, Adrian Ruh und Sebastian Wilhelm.

Zur Feuerwehr

126 Freiwillige leisten derzeit bei der Gesamtfeuerwehr Gottmadingen Dienst, 58 in der Abteilung Gottmadingen, 24 in Bietingen, 16 in Ebringen und 28 in Randegg. Die seit fast 120 Jahren bestehende Gottmadinger Wehr hat fünf Fahrzeuge, davon ein Einsatzfahrzeug mit Drehleiter. Das Feuerwehrhaus ist in der Hilzinger Straße 7. Kommandant ist Stefan Kienzler.

