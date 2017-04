Gottmadingen Feuerwehr Gottmadingen: Neue Herausforderungen für die Zukunft

Die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Familien- und Berufsleben wird immer schwieriger. Dieser Herausforderung stellt sich auch die Freiwillige Feuerwehr Gottmadingen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gottmadingen – "Frisch, fromm, fröhlich, frei" – dies sei gestern gewesen, stellte Kommandant Stefan Kienzler fest. Heute hätten die vier "F" bei der Feuerwehr eine andere Bedeutung: "Familie, Freizeit, Firma, Feuerwehr". Damit verdeutlichte Kienzler während der Hauptversammlung in der Fahrkantine die wachsenden Aufgaben und Herausforderung für die Gottmadinger Wehr. Der Kommandant wurde, ebenso wie sein Stellvertreter Harald Mehlich, von den anwesenden 100 Wehrmännern wiedergewählt.

Wie in der Abteilungsversammlung der Gottmadinger Feuerwehr im Januar äußerte Kienzler seine leichten Sorgen um Nachwuchs. Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger bekräftigte: "Es wird unsere größte Herausforderung, motivierten Nachwuchs zu finden." Die Feuerwehr müsse sich der Trendwende stellen. "Und es wird eine unserer Hauptaufgaben sein, dass wir ehrenamtliche Kräfte unter dem Einklang der vier F für den Feuerwehrdienst begeistern können", erklärte Kienzler. Die ständigen Änderungen und Neufassungen von Gesetzen und Verordnungen erschwerten dies. Das ehrenamtliche Feuerwehrwesen sei um Umbruch, der Personalstand an sich auf einem guten Niveau. Doch müsse man die Augen für Nachwuchs aufmachen.

Kienzler betrachtete es überdies kritisch, dass der Landkreis es trotz eines Konzepts versäumt habe, einen Feuerwehr-Service-Center zu installieren. Man werde nicht umhin kommen, gewisse Tätigkeiten durch hauptamtliches Personal durchführen zu lassen. Kienzler: "Die ehrenamtliche Arbeit der Gerätewarte und einzelner Führungskräfte muss auf den Prüfstand gestellt werden." Gespräche müssten im Kreis der Bürgermeister und Hauptamtsleiter geführt werden. Dazu Helmut Richter, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands (KFV) Konstanz: "Ein Service-Center ist nicht Aufgabe des Landkreises, sondern die der Feuerwehren und Gemeinden."

Technisch sei die Gottmadinger Wehr, unterstützt durch die Abteilungen, für die kommenden Aufgaben gut aufgestellt. Mit Blick auf das wachsende Gewerbegebiet und Wohnbaumaßnahmen betrachtete Kienzler die Investitionen in Geräte und Fahrzeuge als notwendig. Beleg dafür ist die seit 2012 steigende Zahl an Einsätzen. Vor fünf Jahren war die Wehr noch 29 Mal ausgerückt, 2016 gab's mit 63 Einsätzen einen Höchstwert. In den vergangenen fünf Jahren wurden 233 Einsätze geleistet.

Eine hohe Auszeichnung erhielten die Gottmadinger Wehrleute Walter Beyl und Herbert Brachat. KFV-Vorsitzender Helmut Richter überreichte ihnen für besondere Leistungen das Feuerwehrehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbands in Bronze. Andreas Egger (stellvertretender Kreisbrandmeister) verlieh Bernd Hofmann (Bietingen), Steffen Zufahl (Gottmadingen) sowie Thomas Brütsch (Randegg) für 25 Jahre Dienst in der Wehr das silberne und Helmut Ruh (Gottmadingen) für 40 Jahre das goldene Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg.

Zur Feuerwehr

Die Gesamtfeuerwehr Gottmadingen besteht aus den Abteilungen Gottmadingen (58 Wehrmänner), Bietingen (24), Ebringen (16) und Randegg (28). Dazu kommt eine Altersabteilung mit 45 Kameraden. Der Personalstand mit 126 Wehrmännern ist seit 2012 annähernd konstant. Kommandant ist Stefan Kienzler, sein Stellvertreter Harald Mehlich. Die Abteilungskommandanten sind neben Kienzler, Christof Brachat (Ebringen), Thomas Bergmann (Bietingen) und Volker Brütsch (Randegg).

Informationen im Internet: