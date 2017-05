Gottmadingen Fertigbauweise für Fledermäuse: Junge Freiwillige des BUND packen an

Tausende von Bausätzen für Fledermauskästen zusammenstellen? Uff – das ist Fleißarbeit. Im BUND-Naturschutzzentrum aber gibt es vier junge Freiwillige, die das gern tun. Es ist eben ein wichtiger Einsatz für den Naturschutz.

Die Freiwilligen des BUND-Naturschutzzentrums Westlicher Hegau haben in diesen Wochen einen besonderen Arbeitsschwerpunkt. Ungefähr einmal im Jahr werden neue Bausätze für Fledermauskästen zusammengestellt, damit der Versand ausreichend Vorräte hat.

Jonas Schelhove (20), Johannes Marburger (19), Katrin Bauer (22) und Svenja Kock (18) sind zurzeit nachmittags in einer Lagerhalle am Werk, die der BUND extra angemietet hat. Dort stehen die Paletten mit den einzelnen Bausteinen für den Fledermauskasten. Zehn Teile aus Lärchenholz und ein Satz Schrauben sowie eine Bauanleitung gehören zum Set. "Wir packen ungefähr 4000 Stück", erklärt Jonas Schelhove, der einen Freiwilligendienst beim BUND macht. Im Keller des Naturschutzzentrums ist genug Platz, um einen großen Vorrat an den Wänden aufzustapeln.

Der Fledermausschutz spielt beim BUND in Gottmadingen eine besondere Rolle. So kümmern sich die Mitarbeiter um die Sommerquartiere, wie in der Hebelschule oder in Kirchtürmen. Seit dem Jahr 1997 gibt es den Fledermausartikelversand, der rund 150 Artikel umfasst, darunter eben auch die Bausätze, die von überall online bestellt werden können.

"Wir haben von Carmen Born und Michael Klinger vor der Aktion eine Einführung bekommen", so Johannes Marburger. Er macht ein freiwilliges ökologisches Jahr beim BUND. Svenja Kock ist für sechs Wochen als Praktikantin da. Die drei jungen Leute wollen sich vor Aufnahme eines Studiums erst einmal orientieren, doch etwas im Naturschutz soll es wohl werden. Katrin Bauer hat sich schon für ein Studium der Agrarwissenschaften in Hohenheim entschieden und macht ein zweimonatiges Praktikum beim BUND. "Ich finde die Arbeit hier sehr abwechslungsreich", sagt sie. Die Freiwilligen sind vormittags meist im praktischen Einsatz in der Landschaftspflege, unter anderem angeleitet von Eberhard Koch.

