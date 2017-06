Gottmadingen Familienbetrieb packt die Energiewende an

Hallo Berlin: Für die Randegger Ottilienquelle ist Klimaschutz keine politische Parole. Der Familienbetrieb hat die Energiewende selbst in die Hand genommen

Andre Baumann, Staatssekretär des Baden-Württembergischen Umweltministeriums und Landrat Frank Hämmerle loben die Randegger Ottilienquelle in den höchsten Tönen. Ein "großes Vorbild" sei der, seit 125 Jahren bestehende Familienbetrieb in Sachen Umweltbewusstsein. In dessen Lagerhalle, neben Türmen von Sprudelkästen, stellen Vertreter der Kompetenzstelle Energieeffizienz (KEFF) im Rahmen der Effizienzwerk-Tour vor rund 50 Unternehmensvertretern das Thema Spannungsreduktion vor. Da viele Unternehmen gern die Umwelt, aber dann doch eher die Zahlen vor Augen haben müssen, versuchen der Staatssekretär und die Energieberater den Teilnehmern das Thema über Kosteneinsparungen schmackhaft zu machen. Energie einzusparen und erneuerbare Energie auszubauen, rechne sich langfristig, so die Botschaft. Das hehre Ziel des Landes ist es, den Energieverbrauch bis 2050 zu halbieren. "Dafür brauchen wir Sie", appelliert Baumann an die Unternehmensvertreter. Unterstützt werden die Unternehmer dabei von der Energieeffizienzstelle Hochrhein-Bodensee. Sie wird vom Land und der EU gefördert. Moderatoren gehen in die Betriebe, schauen sich die Energieeffizienzpotenziale an und helfen mit externen Beratern, sie umzusetzen. Die Unternehmen sollen so Kosten sparen und die Umwelt profitiere. Effiziensmoderator Johannes Walcher von der Energieberatung Kreis Konstanz nennt bis zu 70 Prozent Einsparungen beispielsweise bei der Umstellung auf eine andere Beleuchtung.

Die Intiative, etwas für den Klimaschutz und die Energiewende zu tun, muss von den Unternehmen kommen. Der Bund unterstützt die Maßnahmen mit Fördermitteln, schreibt aber nichts vor. Idealerweise verbindet sich das Produkt mit den Themen und wird zur bewussten Kaufentscheidung beim Kunden. Die Familie Fleischmann mit der Randegger Ottilienquelle hat sich gegen den Trend zur Plastikflasche gestellt, produziert CO2-neutral und setzt auf Regionalität und Umweltschutz. Der Strombedarf wird von der Photovoltaikanlage auf dem Dach und vom Singener Wasserkraftwerk an der Aach gedeckt. Die Wärme für die Flaschenreinigung kommt aus der Verbrennung von Holzpellets. Die Hackschnitzel-Heizzentrale dient der Nachwärmeversorgung von 145 Randegger Gebäuden. Bei allen Projekten stand Solarcomplex beratend zur Seite. Mit der Spannungsreduktion, bei der die Spannung mit vorgeschalteten Gerät abgesenkt und stabilisiert wird, werden über zehn Prozent der Stromkosten eingespart. "Ein rund 2000 Quadratmeter großes Solarthermiefeld ist in Planung und wenn es den Elektro-Lastwagen in Serie gibt, werden wir ihn sicher haben", sagt Clemens Fleischmann. Klimaschutz geht bei Fleischmanns Hand in Hand mit Regionalität. Die meisten Sprudelflaschen verkauft das Unternehmen im Kreis Konstanz. Die Familie interessiert, wie sie "die Warenströme vor Ort lassen" kann und Arbeitsplätze in der Region bleiben. Berlin ist weit weg.

Die Bundestagswahl am 24. September ist der Anlass für die Serie, bei der in loser Folge Zusammenhänge zwischen Bundespolitik und der Lebenswirklichkeit im Hegau dargestellt werden. Die große Koalition hat sich die Energiewende auf die Fahne geschrieben, nur wer setzt sie um? Ein Viertel der Energie in Baden-Württemberg wird von Unternehmen verbraucht. Hier gibt es Einsparpotential, doch viele Unternehmer wissen nicht, wie sie es anpacken sollen und rechnen sollte es sich auch noch.

Energieberater des Kreises und eine Intitiave von Land und EU unterstützen dabei. Die Kompetenzstelle Energieefffizienz ist erreichbar unter Telefon (077 32) 939 12 37, E-mail: johannes.walcher@keff-bw.de