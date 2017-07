Gottmadingen FSV Phönix Gottmadingen feiert 30-jähriges Bestehen

Besser hätten es die Fußballer des FSV Phönix Gottmadingen nicht treffen können. Pünktlich zum 30-jährigen Bestehen des Vereins feierte sein Männerteam den Aufstieg in die Kreisliga B.

Der Aufstieg in die Kreisliga B dürfte die Laune bei der Feier zum runden Jahrestag vom Freitag bis Sonntag heben. Vereinschef Winfried Moser, sein Vize Torsten Kalinowski und Sportchef Stefan Brauser haben ein dreitägiges Programm mit einem Aktivturnier, Musik und Unterhaltung auf dem Schulsportplatz an der Rielasinger Straße vorbereitet.

Ein interessantes Fußballspiel gibt es zum Festauftakt am Freitag. Die ehemaligen Kicker des FSV Phönix treten um 18.30 Uhr gegen das aktuelle Team an, das den Verbleib in der Kreisliga B schaffen will. Das Festzelt am Schulsportplatz ist bereits ab 17 Uhr geöffnet. Im Zeichen des Fußballs und Ringens steht der Samstag. Vier Teams spielen ab 11 Uhr um den Turniersieg: VfB Randegg, SC Gottmadingen-Bietingen II, BSV Nordstern Radolfzell II und SG Zoznegg-Winterspüren. Die Ringer des KSV Gottmadingen treten zu einem Freundschaftskampf gegen das Oberligateam aus Weilimdorf bei Stuttgart an. Die Jugendlichen ringen um 17.30 Uhr, die Aktiven um 20 Uhr. Für Stimmung im Festzelt garantiert ab 19 Uhr die Band Doc & Friends. Einen Frühschoppen gibt es am Sonntag ab 11 Uhr.

Mit dem Ziel, eine Alternative zum damaligen FC Gottmadingen zu bieten, gründeten einige Fußballbegeisterte im November 1987 den FSV Phönix Gottmadingen. Sportlich stellten sich erst Ende der 1990er Jahre die ersten Erfolge ein. Mit Trainer Klaus Paintz verpassten die FSV-Kicker knapp den Aufstieg in die Kreisliga B. Dieser gelang 2005/2006 mit Trainer Nelson Gutierrez. Paintz war mittlerweile in den Vorstand gewechselt. Für eine kurze Zeit gab es eine Jugendabteilung. Heute ist man stolz, dass sich der Verein in 30 Jahren etabliert hat. Vorsitzender Winfried Moser sagte jüngst beim Sommerfest der Handballer: „Wir hätten nicht gedacht, dass unser Verein so lange besteht.“

Informationen zum Verein: www.phoenix-gottmadingen.de