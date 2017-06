Gottmadingen Es läuft rund: Wohnungsbaugenossenschaft wartet mit soliden Zahlen auf

Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt konstant hoch. Die Genossenschaft plant einen weiteren Neubau mit 45 Wohnungen in der Hard- und in der Fliederstraße

Gottmadingen – Die Wohnungsbaugenossenschaft Gottmadingen (WBG) steht auf einem soliden Fundament. Trotz hoher Investitionen von 1,1 Millionen Euro im vergangenen Jahr entwickelten sich die Finanzen positiv. Die WBG steigerte den Jahresüberschuss gegenüber 2015 von 63 000 Euro auf 275 000 Euro und erzielte damit einen Bilanzgewinn von 52 000 Euro. 268 000 Euro gehen in die Rücklagen. Die Bilanzsumme wurde um zwei Millionen Euro auf 9,1 Millionen gesteigert. "Die Vermietungssituation ist bei einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnungen gut, die Quote von leer stehenden Wohnungen ist mit 5,4 Prozent niedrig", berichtete Vera Federer, hauptamtlicher Vorstand, in der Hauptversammlung im Gasthaus Sonne vor 69 Mitgliedern.

Ertragssteigerungen erzielte die WBG durch Mieterhöhungen. Sie nahm 2016 gegenüber dem Vorjahr in der Hausbewirtschaftung 130 000 Euro mehr ein. 23 000 Euro an Mehreinnahmen brachte die Verwaltung von 436 fremden Wohnungen (Erlös: 94 000 Euro). Die Verwaltungskosten wurden um 33 000 Euro auf 406 000 Euro gesenkt. Als "sehr gut" bezeichnete Federer die Eigenkapitalquote von 30,5 Prozent – trotz des Rückgangs um 3,3 Prozent. Sie mahnte zu weiterem soliden Wirtschaften. Kosten, Nutzen und Ertrag müssten bei neuen Investitionen im Gleichgewicht gehalten werden.

"Wir müssen uns fragen, wo wir investieren können, wie viel wir uns leisten können, um nicht aus der Balance zu geraten", sagte Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Michael Klinger. Der Modernisierungsbedarf liege bei 8,5 Millionen Euro. Klinger: "Es gibt noch viel zu tun. Aber wir müssen das Geld haben", dies sei im Hinblick auf das anstehenden Großprojekt in der Hard- und Fliederstraße zu beachten. Hier sollen im Innenbereich 45 Wohnungen entstehen. "Dort Wohnungen zu bauen, ist eine der größten Herausforderungen, vor der die WBG steht", sagte Klinger. Federer rechnet mit dem Baubeginn für die zwei- und dreigeschossigen Häuser im Herbst 2018. Die Investition liege zwischen zehn und zwölf Millionen Euro. Dabei soll weiter im Bestand modernisiert werden.

2016 stand der Neubau im Kornblumenweg mit acht Wohnungen, der bis auf die Außenanlagen fertiggestellt ist, im Fokus. Sieben Wohnungen sind bereits bezogen. 651 000 Euro der Kosten von 1,2 Millionen Euro sind bezahlt. Die WBG habe ein gutes Image, was die hohe Nachfrage nach Wohnungen belegt. 2016 lagen der WBG 236 Anfragen vor, inzwischen kamen weitere 89 Bewerber hinzu. Federer sprach von einer hohen Fluktuation, die bei 12,8 Prozent liege. Allerdings wechselten viele Mieter in eine andere WBG-Wohnung.

Keine Veränderungen gab es im Vorstand und im Aufsichtsrat. Zur Wahl stand Aufsichtsrat Bernhard Schöffling. Er wurde einstimmig für drei weitere Jahre gewählt. Klinger informierte jedoch, dass Wilhelm Knapp seinen Ende des Jahres auslaufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern werde. Die WBG sucht bereits nach einem Nachfolger.

Zur Genossenschaft

Die Wohnungsbaugenossenschaft Gottmadingen (WBG) hat aktuell 571 Mitglieder. Sie bewirtschaftet 298 Wohnungen in 45 Gebäuden, sechs Gewerbeeinheiten und 52 Garagen. Vera Federer (hauptamtlich) und Wilhelm Knapp (Teilzeit) bilden den Vorstand. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, Montag und Mittwoch zusätzliche von 13.30 bis 16.30 Uhr. Kontakt: WBG Gottmadingen, Telefon: (07731) 971 30, E-Mail: info@wbg-gottmadingen.de, www.wbg-gottmadingen.de

Mitarbeiterinnen: Carmen Seitner, Sonja Beck, Andrea Ilg.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus Michael Klinger (Vorsitzender), Silvia Kupprion, Bernd Schöffling, Luigi De Felice, Wolfgang Graf, Artur Mucha und Jürgen Stille zusammen.