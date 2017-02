Gottmadingen Ermittler finden Bild des Räubers von Gottmadingen

Auswertung der Videoaufzeichnungen sollen helfen, dem Täter auf die Spur zu kommen.

Die Fahndung nach einem Unbekannten, der in Gottmadingen eine Frau am Geldautomaten überfallen hat läuft auf Hochtouren. Jetzt veröffentlichen die Ermittler nach Sichtung der Videoaufzeichnungen der Sparkasse ein Lichtbild des Täters. Eine Überwachungskamera hat den maskierten Täter aufgezeichnet. Er soll am Mittwoch, 8. Februar, gegen 19.30 Uhr eine Kundin der Bank mit einer Waffe bedroht haben und sie gezwungen haben, ihm frisch abgehobenes Geld auszuhändigen. Laut Polizei war der Täter etwa 30 bis 40 Jahre alt und trug eine Maske aus Hautfarbe ohne besonderes Motiv über dem Kopf. Die junge Frau händigte dem Täter mehrere hundert Euro Bargeld aus. Sie beschreibt ihn als etwa 1,70-1,80 Meter groß, auffallend schlank. Er trug eine beigefarbene Jacke und eine blaue Hose und sprach akzentfreies Deutsch.

Im Zuge der Ermittlungen hofft die Kriminalpolizei auf weitere Hinweise. Wer weiß, um wenn es sich handeln könnte oder eine Person kennt, die im Besitz einer solchen Maske ist, kann sich an die Polizei in Singen wenden, Tel. (07731)888-0.