Gottmadingen Eichendorffschule wandelt sich zu reiner Realschule

Der Eichendorff-Schulverbund ist bald Geschichte: Er wird aufgelöst. Das heißt aber nicht, dass es keine Zukunftspläne gäbe: Das Haus wird im Herbst eine reine Realschule, und auch ein Hauptschulabschluss bleibt parallel möglich.

Der Eichendorff-Schulverbund wird ab dem kommenden Schuljahr aufgelöst. Warum diese Entscheidung fiel und was das für Folgen hat, erläuterten Schulleiter Gottbert Hogg, Konrektorin Kerstin Gnoth und Bürgermeister Michael Klinger nun bei einem Pressetermin.

Ganz frisch hat Schulleiter Gottbert Hogg Post vom Regierungspräsidium bekommen. "Uns wurde mitgeteilt, dass der Schulverbund schon zum kommenden Schuljahr 2017/18 aufgelöst wird. Der Grund liegt in zu wenigen Anmeldungen für die Werkrealschule", sagte Hogg. Die Eichendorffschule wird damit eine Realschule, an der aber auch der Hauptschulabschluss für schwächere Schüler möglich ist. Die 20 Schüler der jetzigen achten Klasse, die für den Werkrealschulabschluss angemeldet sind, können den Abschluss natürlich noch machen. Mit der Umstellung vom Schulverbund (und damit dem Wegfall der Werkrealschule) auf Realschule werden ab dem kommenden Schuljahr voraussichtlich 27 Deputate an der Schule sein (jetzt sind es noch 38 Volldeputate).

Nach dem von der Landesregierung im Jahr 2016 verabschiedeten neuen Bildungsplan wird in der Eichendorffrealschule zukünftig in den zwei Niveaustufen G (Grundniveau) und M (mittleres Niveau) unterrichtet. "Die jetzigen fünften und sechsten Klassen werden bereits nach diesem neuen Bildungsplan unterrichtet", betont Gottbert Hogg. Die Eichendorffrealschule bietet aber schwächeren Schülern auch die Möglichkeit an, den Hauptschulabschluss zu machen. "Wir sind aber keine Gemeinschaftsschule, weil wir dieses selbstorganisierte Lernen nicht machen, sondern traditionellen Unterricht sowie individuelles Lernen in Lerngruppen", so Hogg.

Förderunterricht gibt es in den Hauptfächern schon in der fünften und sechsten Klasse, auch wenn in der Orientierungsstufe niemand sitzen bleiben kann.

Durchlässigkeit ist ein Anliegen

Der Begriff "Schulverbund", unter dem die Eichendorffschulen seit fünf Jahren standen, sei für die Eltern oftmals verwirrend gewesen. Nun werde Klarheit geschaffen mit der Möglichkeit des mittleren Bildungsabschlusses (Realschulabschluss nach der zehnten Klasse) und dem Hauptschulabschluss nach der neunten Klasse. Wenn Schüler auf den Hauptschulabschluss hinarbeiten, aber in der achten Klasse sehr gute Leistungen zeigen, können sie auch den mittleren Bildungsabschluss machen und nach der neunten Klasse in die zehnte Klasse wechseln. "Das ist möglich, weil die beiden Lernniveaus eng miteinander verzahnt sind", erklärt Kerstin Gnoth. Schließlich gibt es immer wieder Jugendliche, die erst später Ehrgeiz entwickeln. Wenn Schüler, die in der achten Klasse auf dem Grundniveau unterrichtet werden, sich so verbessern, dass Aussicht auf den Realschulabschluss besteht, bekommen sie bereits Zusatzaufgaben.

Bekenntnis des Bürgermeisters

Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger ist überzeugt, dass die Realschule für die Gottmadinger Kinder nun noch attraktiver ist. "Wir haben eine bärenstarke Realschule mit hoher Durchlässigkeit, auch für Schüler, bei denen der Knoten später platzt", so Klinger. Gute Erfahrungen mit der Orientierungsstufe hat man ja schon länger. "Jeder, der nun neu an die Schule kommt, wird auch noch den Schulneubau erleben", sagte Klinger am Rande des Pressetermins.

Die Eichendorffschule

550 Schülerinnen und Schüler besuchen im laufenden Schuljahr die Eichendorffschule. 39 Lehrer unterrichten die Jugendlichen in 23 Klassen. Schulleiter ist Gottbert Hogg, Konrektorin Kerstin Gnoth. Die Anmeldung für die angehenden Fünftklässler ist möglich am Dienstag, 4., und Mittwoch, 5. April, 8 bis 17 Uhr, im Sekretariat. Kontakt: Telefon (0 77 31) 905 70, E-Mail: poststelle@04147151.schule.bwl.de

Informationen im Internet: