Gottmadingen Durchgangsverkehr muss raus

Zuviele Verehrsteilnehmer nutzen die Ortsdurchfahrten von Gottmadingen und Randegg als Abkürzungen. Das müssen weitere Maßnahmen als nun umgesetzte nächtliche Tempolimits verhindern. Das betont Albert Bittlingmaier in seinem Kommentar

Das geht vielen Gottmadingern und Randeggern auf die Nerven. Schier endlos und fast zu jeder Zeit rauschen Autos und rattern Laster durch diese Dörfer. Und das in teils rasantem Tempo. Anwohner fühlen sich lärmbelästigt und um ihre Ruhe betrogen. Deshalb trat die Gemeinde Gottmadingen auf den Lärmaktionsplan. Der Verkehr wird nun wenigstens nachts durch ein Tempo-Limit 30 gedrosselt. Mehr Maßnahmen waren geplant, wie ein nächtliches Laster-Verbot. Das Landratsamt Konstanz, unter dessen Regie die Umsetzungen erfolgen, sah nach der Auswertung einer Verkehrszählung und Lärm-Messungen keine Handhabe für weitere Einschränkungen des Verkehrs. Dabei könnte die Zahl der Fahrzeuge drastisch verringert werden, wenn auch tagsüber der Durchgangsverkehr gebremst würde. Dass dies funktioniert, zeigt das Beispiel Böhringen, wo rund um die Uhr Tempo 30 gilt. Die Durchfahrten in Gottmadingen und Randegg werden ihn hohem Maße als Abkürzungen oder Maut-Umfahrungen genutzt. Das immense Verkehrsaufkommen ist in Gottmadingen genauso unerträglich wie die Raser in Randegg. Dem gilt es, Abhilfe zu schaffen. Und wenn dazu ein 24-Stunden-Tempolimit herhalten muss. In Wohngebieten geht’s ja schließlich auch.