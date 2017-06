Gottmadingen Diebe stehlen Werkzeug aus Bahnhofsgebäude

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl, der sich im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Gottmadingen ereignet hat. Die Täter stahlen Werkzeuge im Wert von rund 1400 Euro.

Wie die Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung berichtete, geschah die Tat bereits in der Nacht zum Pfingstmontag. Die Täter brachen demnach ein Fenster auf gelangten so in das Gebäude in der Johann-Georg-Fahr-Straße. Aus dem im Umbau befindlichen Gebäude stahlen sie einen Bohrhammer, einen Bohrschrauben, einen Akku-Bohrhammer der Marke Makita und ein Laser-Nivelliergerät im Gesamtwert von rund 1400 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 00.30 und 5 Uhr auf der Baustelle oder in der Nähe Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Maschinen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden, Telefon: (0 77 31) 1 43 70.