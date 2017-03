Gottmadingen Dieb im Bietinger Supermarkt

Polizei warnt vor Langfingern beim Einkauf und rät zu Aufmerksamkeit auf Wertsachen.

Persönliche Dokumente und mehrere 100 Euro Bargeld wurden einer Kundin laut Polizei in einem Bietinger Discounter am Donnerstag gegen 11 Uhr während des Einkaufs entwendet. Erst an der Kasse bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres braunen Ledergeldbeutels. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/14370, zu melden. Die Polizei warnt in diesem Zusammernhang vor derartigen Diebstählen. Täter beobachten häufig ihre Opfer und nutzen günstige Gelegenheiten, um aus den im Einkaufswagen abgelegten Taschen Wertgegenstände zu entwenden, während die Kunden sich nach Waren umsehen oder anderweitig abgelenkt sind. Deshalb sollten Wertgegenstände nie sichtbar oder unbeaufsichtigt mitgeführt werden. Außerdem wird geraten, möglichst nur Bargeld in der für den Einkauf benötigten Höhe mitzuführen.