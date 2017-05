Gottmadingen Die Sonne belohnt Slow-up-Aktion Hegau-Schaffhausen

Natürlich-mobil-Tag wird erneut zum Erfolg: Rund 22 000 Freizeitsportler waren mit dabei. Die Neuauflage ist für 13. Mai 2018 geplant.

Als vollen Erfolg bilanzieren die Veranstalter die 13. Auflage des Slow-up-Aktionstages für natürliche Mobilität, sodass der Neuauflage im nächsten Jahr nichts im Weg stehen soll. Sonne, ein frischer Wind und freie Fahrt für Radler, Skater oder Spaziergänger – am 13. Slow-up Schaffhausen-Hegau stimmte einfach alles: Nicht nur viele Menschen aus dem Hegau und dem Schaffhauserland nutzten die einmalige Gelegenheit, auf dem rund 38 Kilometer langen Rundweg ohne Autoverkehr unterwegs zu sein, sondern auch etliche Teilnehmer darüber hinaus, wie Schirmherr Christian Amsler festgestellt hat. "Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen von weit her gekommen sind", berichtet der Schaffhauser Regierungsrat von Begegnungen mit Teilnehmern aus Solothurn oder auch Stuttgart.



Er bewältige zusammen mit Landrat Frank Hämmerle, Verwaltungschef im Kreis Konstanz und Schirmherr der ersten Stunde, den Rundkurs mit dem Fahrrad, so wie es die Mehrheit gehandhabt hat. Aber auch Inline-Skater waren unterwegs und die Trottinett genannten Schweizer Tretroller. Sogar Läufer haben sich auf den Weg gemacht, wie Slow-up-Sponsor Clemens Fleischmann, der den Rundkurs zu Fuß absolvierte.

Überall gute Laune

Mit viel guter Laune ging es für die Teilnehmer durch Gottmadingen, Ramsen, Gailingen, Dörflingen, Büsingen am Rhein entlang bis nach Schaffhausen. "Die Grenzlage ist unser Alleinstellungsmerkmal", betont Amsler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Bei der Rundtour entlang der neun Orte werde sechs Mal die deutsch-schweizerische Grenze überquert. Das sei durchaus ein besonderes Erlebnis und das Konzept gehe auf. Der Slow-up vereint Bewegung, Gemütlichkeit und Genuss. Mit kühlen Erfrischungen und Müsliriegel stärkten die Sponsoren die Teilnehmer.

Dabei macht der Slow-up seinem Namen von Jahr zu Jahr alle Ehre. Der Rundkurs lebt durch die gegenseitige Rücksicht aufeinander und das freundliche Miteinander. Im Verhältnis zum riesigen Menschenaufkommen seien glücklicherweise nur wenige Unfälle passiert. "Man kann die Gemeinschaft sprichwörtlich erfahren", sagt Amsler. Als Außenminister der Schaffhauser Kantonsregierung freut er sich über 22 000 friedliche Menschen auf dem Rundkurs. "Der Tag bietet die Gelegenheit für viele, tolle Gespräche." Trotz Menschenmassen sei auch Gemütlichkeit zu finden. Jeder pausiert, wo es ihm am Besten gefällt – ob an einem der vielen Gastronomiestände oder an einem Plätzchen im Grünen.

Zentraler Mittelpunkt auf deutscher Seite war wieder die Gottmadinger Ortsmitte mit buntem Programm, großem kulinarischen Angebot und bester Feststimmung. Ob als Pause auf halber Strecke oder als Ausklang am Streckenziel, in Gottmadingen haben es sich die Slow-up-Teilnehmer gut gehen lassen und sie genossen die rundum geglückte Veranstaltung.

"Der 13. Slow-up Schaffhausen-Hegau lockte bei strahlendem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen rund 22 000 Freizeitsportler am Sonntag an", so die Bilanz von Slow-up-Sprecher Marcel Theiler. Die Veranstalter vom lokalen Organisationskomitee zeigen sich über die erneut enorm hohe Teilnehmerzahl sehr erfreut. Der autofreie Rundkurs über 38 Kilometer führte wie gewohnt durch Schaffhausen, Herblingen, Thayngen, dann erstmals über die Grenze nach Gottmadingen, Richtung Buch ging es wieder in die Schweiz und zwischen Ramsen und Gailingen zurück nach Deutschland. Weitere Grenzübertritte gab es nach Dörflingen und Büsingen.

Genuss und Gemeinschaft

"Ein attraktives Rahmenprogramm entlang der Strecke hat für einen rundum gelungenen Anlass zwischen den Hegau-Vulkanen und der idyllischen Rheinlandschaft gesorgt", beschreibt Theiler. In den einzelnen Gemeinden habe während des ganzen Tages regelrechte Volksfeststimmung für Jung und Alt geherrscht. "Der Bekanntheitsgrad und ideale Wetterbedingungen haben wesentlich zum erfolgreichen Gelingen beigetragen", so Theiler in einer ersten Stellungnahme nach dem Aktionstag gestern Abend.

Die große resonanz mach Mut, das Projekt fürtzuführen. An diesen Erfolg soll die vierzehnte Austragung am Sonntag, 13. Mai, des kommenden Jahres anknüpfen. Wer so lange nicht warten will, hat Alternativen: "Auch im diesem Jahr finden noch dreizehn weitere Slow-up in der Schweiz statt", kündigt Theiler an.

