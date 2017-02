Gottmadingen Die Schule hat ihren hohen Preis

Die bildungspolitisch und gesellschaftlich gewollten Erweiterungen der Angebote in den Schulen macht auch bauliche Veränderungen und Neubauten teurer. Das betont Albert Bittlingmaier in seinem Kommentar

Der Gottmadinger Gemeinderat und die Verwaltung sprechen von einem Jahrhundertprojekt. Und das scheint nicht übertrieben. Der nun beschlossene Neubau der Eichendorff-Schule ist mit sage und schreibe 21 Millionen Euro veranschlagt. Das ist eine Investition, die alle bisherigen Dimensionen in Gottmadingen sprengt. Auch die vollzogene Generalsanierung des Höhenfreibades. Wie bei diesem Projekt werden die Bürger stark in den Prozess einbezogen. Gut, dass er damit auf eine breite Basis gestellt wird. Dennoch müssen die gewaltigen Kosten aufschrecken, die auch bei einer alternativ diskutierten Sanierung der Eichendorff-Schule gedroht hätten. Sie sind auch der Preis für neue Schullandschaften, die politisch und von Teilen der Gesellschaft gewollt sind. Ganztagesunterricht und -betreuung erfordern ein spezielles und erhöhtes Raumangebot der Schulen. Sie sollen immer mehr einen neuen Lebensraum bieten. Auch für die Freizeitgestaltung, die früher Kinder und Jugendliche selbst in die Hand nahmen, wie auf dem Bolzplatz. Bezahlen müssen das die Kommunen und damit die Bürger.