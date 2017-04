Gottmadingen Der slow Up ist zum Dorffest geworden

Der 13. slow Up Schaffhausen-Hegau findet am 21. Mai statt. Der Festplatz in Gottmadingen steht dabei im Mittelpunkt.

Der slow Up ist für die Hegaugemeinde Gottmadingen längst viel mehr geworden als ein Streckenpunkt auf dem 38 Kilometer langen Rundkurs, auf dem sich Radfahrer, Skater oder Fußgänger einmal im Jahr ohne Autoverkehr bewegen dürfen. "Es ist nicht nur ein slow Up, sondern auch ein Dorffest", gab der Gottmadinger Bürgermeister Michael Klinger bei der Vorstellung des slow Up-Programms zu verstehen. Er stellte die Gottmadinger Vereine in den Mittelpunkt, die den Tag aktiv mitgestalten und die rund 250 Helfer auf der Strecke und auf dem Festplatz stellen.

In Gottmadingen beginnt der slow Up bereits am Samstag mit einer großen Eröffnung ab 18 Uhr. Die Musikkapelle "Original Aussteiger" feiert an diesem Abend auf dem Rathausplatz ihr 20. Jubiläum. Gemeinsam mit einer Gastkapelle wollen die "Aussteiger" für zünftige Festplatzmusik sorgen, die bei Schlechtwetter in die Hebelhalle verlegt wird. Am Sonntag, 21. Mai, startet um 10 Uhr das große slow Up-Rahmenprogramm in der Ortsmitte. Slow Up-Teilnehmer und alle anderen Besucher können sich auf ein vielseitiges Angebot für die ganze Familie freuen. Dazu gehört zum Beispiel die SWR3-Elchstation mit Moderator Michael Spleth, Basketballwerfen, Geschicklichkeitsspiele beim BUND, ein Bungee-Trampolin, eine Hüpfburg, eine Fahrrad-Service-Station oder Entspannen in Massagesesseln und vieles mehr. Die Gottmadinger Vereine sind am slow Up-Sonntag nicht nur organisatorisch gefragt, sondern tragen obendrein zum gelungenen Programm bei. Die Musikvereine Gottmadingen und Bietingen werden mit ihrer Musik für Stimmung sorgen.

Sportlich wird es ab 11 Uhr, dann zeigen der TuS Gottmadingen und der VfB Randegg sowie das Move Gesundheitsstudio auf der Bühne, was sie können. Auch kulinarisch kommen Besucher voll auf ihre Kosten. "Wir haben ein sehr großes Angebot, da sind wir auch stolz drauf", so Chef-Organisator Stefan Fleckner.

Beim slow Up soll grundsätzlich jedermann mitmachen können, ob auf dem Fahrrad, Rollerblades, zu Fuß, auf dem Tretroller oder auch mit elektrisch angetriebenem Rollstuhl. Die Organisatoren in Gottmadingen haben aus diesem Grund eigens eine persönliche Betreuung für Menschen mit Behinderung durch das Rote Kreuz organisiert. Zusätzlich stehen den Teilnehmern mit Behinderung ein Behinderten-WC und ein separater Umkleideraum zur Verfügung. Für Elektro-Rollstühle sind außerdem spezielle Stromtankstellen eingerichtet, vermittelte Stefan Fleckner.

Die Gottmadinger slow Up-Veranstaltung basiert auf einer engen Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung und den ortsansässigen Vereinen. "Das läuft extrem kollegial zwischen den Vereinen", lobte Bürgermeister Michael Klinger. Bei diesem Modell können beide Seiten profitieren. Die Gemeinde alleine könnte eine solche Veranstaltung nicht stemmen und die Vereine können sich durch ihren Einsatz beim slow Up etwas für ihre Vereinskasse hinzuverdienen. Dass das ein Erfolgsrezept ist, haben bereits die vergangenen Jahre eindrucksvoll bewiesen.