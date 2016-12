Gottmadingen Der große Kempa zeigt's den Gottmadinger Handballern

Gedächtnis der Region: Gottmadingen war schon in den 50-ern Handballhochburg. Auch ein berühmter Nationalspieler kam vorbei, um die Lokalgrößen zu trainieren.

Handball auf der Wiese? Das kann sich die junge Generation heute kaum noch vorstellen. Wie beim Fußball traten elf gegen elf an und spielten auf dem Großfeld. Auch in Gottmadingen, das schon damals als eine Handballhochburg in der Region galt, wurde bis Anfang der 1970-er Jahre auf der Wiese gespielt. Mitten im Dorf in der Hilzinger Straße bei der Fahrkantine. Leopold Müller (85), fast schon eine Ikone beim TV Gottmadingen, Franz Konrad (70) und das langjährige Vorstandsmitglied Roland Fahr (62) sitzen an einem runden Tisch. Bilder aus den 1950-er und 1960-er Jahren breiten sich vor ihnen aus. Erinnerungen werden wach an die Nachkriegsjahre und die Zeit, als der Handball allmählich wieder in Schwung kam. Besonders in Gottmadingen erfuhr der Sport einen raschen Aufschwung. Müller erklärt stolz: "Gottmadingen hat die größte und älteste Tradition im Landkreis Konstanz." Fahr kam 1954, im Jahr des Fußball-Wunders von Bern, zur Welt. Er erinnert sich: "Es gab keine Dusche, nur Wasser aus dem Hahn zum Waschen. Das Spielfeld wurde mit Sägemehl gestreut, das wir Säckeweise aus der Schreinerei in der Firma Fahr holten. Alle Spieler haben die Linien gezogen." Der Platz hatte einen großen Vorteil: Er lag mitten im Dorf. Es kamen immer viele Zuschauer zu Spielen.

1929 wurde die Handballabteilung unter dem Dach des Turnvereins gegründet. Bis 1943 wurde in Gottmadingen noch ein bisschen Handball gespielt. Dann ruhte der Sportbetrieb. 1948 nach dem Krieg schlossen sich die Handballer wieder zusammen. Und dann ging's bergauf. Vor allem die 50-er und folgenden Jahre hinterließen bis heute einen bleibenden Eindruck. Der Höhepunkt war das Gastspiel der deutschen Topmannschaft Frischauf Göppingen 1951. Deren Spitzenspieler Bernhard Kempa führte mit den Gottmadinger Handballern einen Schulungslehrgang durch. Der Starspieler wurde bekannt mit dem von ihm erfundenen und nach ihm benannten "Kempa-Trick", der bis heute bei Handballspielen zu sehen ist. Der Kontakt zu Kempa war über den Gottmadinger Handballer Josef Emminger zu Stande gekommen.

Die Gottmadinger Handballer erhielten mehr und mehr Zulauf, und sie heimsten Titel ein. Ein großes Jahr war 1966. Das Team stieg in die internationale Bodensee-Liga auf und wurde auf Anhieb Meister. Fahr: "Das war bis dahin einmalig." Eine der späteren Triebfedern war Hugo Binder (70), den Fahr als Motor und Ideengeber bezeichnet. In seine Zeit fiel die Gründung der Handballspielgemeinschaft Singen-Gottmadingen. Sie schaffte es bis in die Regionalliga und hielt 16 Jahre. Mit 200 Mitgliedern, davon 35 Aktive und 75 Jugendliche, ist der TV Gottmadingen heute immer noch eine Größe.

"Wir sind nach Singen gelaufen"

Er lebt für den Handball und ist einer der großen Persönlichkeiten des TV Gottmadingen in den Nachkriegsjahren. Leopold Müller (85) leuchten die Augen, als er beginnt zu erzählen. Stolz schwingt in seiner Stimme mit. Handball wurde in Gottmadingen schon immer großgeschrieben.

Müller prägte die Gottmadinger Handballgeschichte als Spieler sowie als langjähriger Abteilungsleiter. Leidenschaftlich spielte er in seinen jungen Jahren nach dem Krieg Handball. Er erinnert sich: "Unser erstes Spiel war in Konstanz." Gottmadingen sei damals noch Sperrgebiet gewesen. Man musste einen Pass haben, um den Weg nach Konstanz durch die französische Zone anzutreten. Der damals 16-Jährige schmunzelt und erzählt: "Wir sind nach Singen gelaufen. Mit dem Zug mach Konstanz gefahren. Der war mit Brettern vernagelt und überfüllt." Um 13 Uhr sei man angekommen. Müller: "Wir haben erst einmal ein Feuerchen angezündet und gegrillt, und um 14 Uhr haben wir gespielt." Dann gesteht er locker: "Wir haben verloren." Die 1950-er Jahre bezeichnet er als chaotisch. Trotzdem ist er heute noch stolz: "Gottmadingen hatte eine der größten Handballabteilungen im Kreis. Die Konstanzer haben auf uns geschaut." Es sei schnell aufwärts gegangen. Er spricht von der "Mostzeit". Die Freundschaftsspiele werden in der Chronik als "Mostfahrten" bezeichnet. Schon 1949 hatten die Gottmadinger eine zweite Mannschaft, auch die Jugendarbeit hatte früh einen hohen Stellenwert.

Die Spiele auf der Wiese? Müller lacht und sagt: "Bei schönem Wetter war es schön. Bei Regen war der Boden schwer, die Bälle nass. Man musste aufpassen, dass er nicht abrutschte und ins Gesicht flutschte." Er erzählt von einem Spiel in Lörrach. Die Gottmadinger übernachteten in Steinen. "Unter der Wirtschaft war eine Klärgrube. In Gottmadingen gab's schon eine Kanalisation." In einem Atemzug erwähnt er die Ausflüge und die große Kameradschaft, auch mit dem Gegner. Müller: "Wir haben hart gekämpft, aber hinterher sind wir zusammen gehockt." Es seien sogar lebenslange Freundschaften entstanden. Der 85-Jährige sagt: "Ja. Mein Leben war immer spannend."