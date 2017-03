Gottmadingen DRK-Lädele steigert seinen Umsatz

Der Umzug hat dem Gottmadinger DRK-Lädele gut getan. Seine gespendeten Second-hand-Artikel sind begehrt. Das Ziel der ehrenamtlich Engagierten ist jetzt eine schwarze Null.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Lange musste der Gottmadinger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) suchen. Nach vier Jahren fand man am Erwin-Dietrich-Platz 3, im Gebäude der ehemaligen Firma Fahr, neue Räume für das DRK-Lädele. Auf 130 Quadratmeter gibt's hier Kleidung, Geschirr und Kinderspielzeug. Gut acht Monate sind seit dem Umzug aus der Fahrkantine und der Eröffnung der neuen Räume vergangen. Seither habe man den Umsatz gesteigert und es kämen mehr Kunden, freut sich Peter Löchle, Vorsitzender des DRK Gottmadingen. Er zieht nach dem Umzug eine erste positive Bilanz.

"Der Bedarf ist gewaltig in Gottmadingen", stellt er fest. Pro Öffnungstag würden 75 Kleidungsstücke verkauft. Löchle: "Das sind 4500 pro Jahr, die wieder verwendet werden und nicht im Müll landen." Der Ortsverein habe bisher 30 000 Euro in das Lädele investiert. Bis zum Sommer, schätzt Löchle, werden es 35 000 Euro sein – bis alle Arbeiten abgeschlossen sein werden. Der Verein, der nur von den Mitgliedsbeiträgen und ehrenamtlich erwirtschafteten Einnahmen lebe, sei ein großes Wagnis eingegangen. Mit dem Laden wolle man eine schwarze Null schreiben. Löchle macht klar: "Wir dürfen kein Dauerdefizit erwirtschaften."

Löchle sieht den Bedarf in Gottmadingen, der stetig gewachsen sei. "Inzwischen ist das Lädele eine feste Gottmadinger Institution geworden", sagt der DRK-Chef. Das Angebot richtet sich in erster Linie an finanziell schlechter gestellte Menschen. Doch Löchle betont: Es gebe keine Bezugsscheine oder Ähnliches, der Laden sei für Jeden geöffnet. Die Artikel werden zum Preis von 50 Cent bis 5 Euro verkauft. Da gibt es für einen Schnäppchenpreis schon mal einen noblen Pelzmantel. Gerda Ptak, Karola Müller und Heidi Freitag leiten das Lädele, dazu arbeiten 13 weitere Helfer regelmäßig und ehrenamtlich mit.

montags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 bis 18.30 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr. Für Kleiderspenden steht ein Container neben dem Laden.