Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors Bietingen-Ebringen besuchen die Naturschau in Dornbirn und singen schließlich in der Herz Jesu Kirche in Bregenz

Noch unter dem Eindruck des heftigen Gewitters vom Vorabend, das die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Bietingen-Ebringen während ihrer letzten Chorprobe vor der Sommerpause mitbekamen, trafen sich die Chormitglieder am nächsten Tag zu ihrem Jahresausflug, der sie zur "inatura – Erlebnis Naturschau in Dornbirn führte, so die Pressemitteilung des Chors.

Entgegen der sonstigen Gewohnheit wurde diesmal auf eine Führung verzichtet, um jedem Teilnehmer ein Erkunden des Museums entsprechend der eigenen Interessen zu ermöglichen. Zu entdecken und zu verstehen gibt es dort wahrlich viel, deckt das Museum doch einen bunten Strauß an Thematiken über Natur, Mensch und Technik ab und vermittelt einem all dies auf jeweils passende Weise: mal im interaktiven Selber-ausprobieren technischer Phänomene, mal beim Anfassen unterschiedlicher Felle heimischer Wildtiere, mal durch möglichst realistisch anmutende Simulation, die einen virtuell unmittelbar in ein gefährliches Geschehen rückt. So etwa beim Thema "Gefahren in den Bergen", bei welchem ein Lawinenabgang beklemmend lebensnah erfahren werden konnte.

Zum Mittagessen ging es mit der Karren-Seilbahn zum Panoramarestaurant auf Dornbirns Hausberg. Oben angekommen, zeigten sich die Sängerinnen und Sänger begeistert von der tollen Lage des Restaurants. Das hat was, wenn man beim Mittagessen einen Ausblick über die weit unten liegenden Städte Dornbirn und Bregenz, den Alpenrhein, einen Teil des Bregenzerwaldgebirges und den östlichen Teil des Bodensees genießen darf.

Nach der Stärkung machten sich die Wanderfreudigen unter den Sangesfreudigen auf zur sogenannten "Karrenrunde", einem eineinhalb stündigen Rundwanderweg, der einem dann doch etwas mehr abverlangte als der vielleicht erwartete, lockere Spaziergang. Der Rest der Gruppe verlebte den Nachmittag in geselliger Runde auf der Aussichtsterrasse.

Nach der durchaus schweißtreibenden Betätigung der Wanderer ging es nun weiter zu dem, worauf sich der Chor bei jedem Ausflug am meisten freut: Das Singen in einem tollen Ambiente. Diesmal hatte man sich für die Bregenzer Herz Jesu Kirche entschieden, die dafür akustisch wie optisch den passenden Rahmen bietet. Die im neugotischen Stil erbaute Kirche liegt in Bregenz allerdings an einer für einen Bus etwas schwer erreichbaren Stelle oberhalb des Zentrums, sodass der routinierte Fahrer schon sein ganzes Können aufbieten musste, um das große Gefährt durch die verwinkelten Gassen zu zirkeln.

Wer den Kirchenchor Bietingen-Ebringen einmal erleben möchte, der kann dies beim Advents-Konzert am Sonntag, 3. Dezember, in der Bietinger St. Gallus Kirche. Denn auch das soll ein besonderes Klangerlebnis werden, wofür nach den Ferien geprobt wird.

Der Kirchenchor

Der Chor Bietingen-Ebringen unter Leitung von Matthias Brüx singt eine breite Palette traditionell-klassischer Kirchenchor-Musik, neues geistliches Liedgut und Gospels, meist in englischer Sprache. Probe ist immer freitags um 20 Uhr im Bietinger St. Gallus-Keller. Wer mitmachen möchte, kann einfach zur Probe kommen. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich willkommen.