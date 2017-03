Gottmadingen Bürger sammeln neue Ideen für die Spielplätze

Bei einer Bürgerwerkstatt machen sich 40 Teilnehmer Gedanken über die Zukunft der Spielplätze im Ort. Gottmadingen will mehrere der vorhandenen Plätze einstampfen und die verbleibenden dafür aufmöbeln.

Rund 40 Bürger haben sich an der Spielplatzwerkstatt beteiligt und viele Ideen eingebracht. Die Gemeinde hatte bereits im November beschlossen, dass von den elf im Kernort vorhandenen Spielplätzen etwa sechs weg sollen. Die anderen sollen deutlich aufgewertet werden. "Wir finden alles super, was Spaß macht", hieß es aus Reihen von acht Kindern nach dem Austoben auf dem Spielplatz im Höhenfreibad. Florian Steinbrenner vom Bauamt und Luisa Axtmann von Translake hatten die Kinder begleitet, während die Eltern im Ratssaal Details erarbeiteten. "Wasser, Inseln mit Sand, Spielgeräte wie eine Lokomotive und Gelegenheiten zum Klettern und Verstecken Spielen sind für die Kinder wichtige Komponenten, die ein Spielplatz haben sollte", sagte Luisa Axtmann.

Zu Beginn der Bürgerwerkstatt hatten die Teilnehmer an den Stellwänden über die Attraktivität von neun im Kernort vorhandenen Spielplätzen abgestimmt. So hatten sich die Spielplätze "Im Löhnen", "Riedwies", "Bildstöckle" und "Thurgauer Platz" als die Favoriten erwiesen. Besonders wenig attraktiv fanden die Teilnehmer den Spielplatz im Eschenweg und an der Gebsensteinstraße. Letzterer sei zu klein und an einer zu stark befahrenen Straße, so dass er wenig frequentiert werde. Die Spielplätze "Im Täschen", "Alter Zoll" und "Kirchstraße" lagen bei der Abstimmung auf den Plätzen 5 bis 7. Bestehen bleibt selbstverständlich der Bewegungsspielplatz bei der Hebelschule.

In Gruppen machten sich die Teilnehmer, hauptsächlich Familien mit jüngeren Kindern, Gedanken über verschiedene Nutzergruppen gemacht. "Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren wünschen sich vor allem Flächen mit verschiedenen Ebenen, Klettermöglichkeiten, einen Matschplatz, eine Seilbahn, Nestschaukel und Wippe", fasste Martina Barbi zusammen. Eine Beschattung von Sandkästen sei ebenso wichtig wie Schatten bei den Sitzgelegenheiten, letzteres sei vor allem für Senioren wichtig. Auch sollten die Wege dorthin mit dem Rollator möglich sein. Aus Sicht der Eltern müssen Spielplätze die Kreativität fördern und Rollenspiele möglich machen. Hinweise auf nahegelegene öffentliche Toiletten sollten ebenso wenig fehlen wie Mülleimer.

Es wurde auch leise Kritik am Bauhof laut, deren Mitarbeiter manchmal zu viel Grün rund um die Spielplätze wegschneiden würden. Auch sollte der Bauhof regelmäßig schauen, ob die Geräte noch funktionstüchtig seien. Als Idee wurde von Eltern angeregt, ob nicht Anwohner eine Art Patenschaft übernehmen könnten und bei Bedarf Mängel oder ähnliches dem Bauhof melden könnten. An der Werkstatt nahmen indes keine Jugendlichen teil. Die Altersgruppe von elf bis 18 Jahren brauche andere Bereiche, hieß es. Auf dem Spielplatz "Riedwies" könnte man doch Bereiche mit Slackline oder Tischtennisplatte einrichten, so der Vorschlag. Auch ein Workshop in der Schule soll angeregt werden.

"Wir möchten den Spielplatz am Thurgauer Platz unbedingt erhalten haben, denn er wird auch von so vielen Kindern besucht, die weiter weg wohnen", sagte Daniela Soares. Auf dem Gelände war aber angedacht, ein Teil des Grundstücks mit zwei Häusern zu bebauen. Das Geld für die Sanierung aller Spielplätze soll aus Grundstücksverkäufen genommen werden. Dies werde jedoch nicht reichen. "Wir können vielleicht auch Gelder aus der Anneliese-Bilger-Stiftung bekommen oder Förderanträge bei Toto/Lotto beantragen", so Steinbrenner. Vielleicht könne man ja auch Firmen gewinnen, die einen Betrag für die Aufwertung zur Verfügung stellen, regte Lars Kiefer an.

Wie geht es weiter?

Die Ergebnisse der Werkstatt wird der Landschaftsarchitekt René Fregin vom Büro Plan Be aus Herdwangen, der auch den Spielplatz im Höhenfreibad geplant hat, nun in eine Konzeption aufnehmen. Noch vor den Sommerferien soll der Gemeinderat dann entscheiden, welche Spielplätze bleiben und aufgewertet werden. Nach den Sommerferien wird es für den ersten Spielplatz, der in Angriff genommen werden soll, dann eine Bauwerkstatt geben, kündigt Florian Steinbrenner an. Auf der Webseite der Gemeinde gibt es eine Liste mit allen Spiel- und Bolzplätzen.

