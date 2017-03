Gottmadingen Boxgruppe schafft den Neustart

Karin Wirsch ist nun Ehrenmitglied im Turnverein. Außerdem wurden viele Mitglieder ausgezeichnet.

Bei der Hauptversammlung des Turnvereins Bietingen in der Turnhalle begrüßte der Vorsitzende Hansi Auer 60 Mitglieder und Gäste. Nach den Berichten über das Vereinsjahr und den Berichten aus dem Turnbetrieb gab der Kassierer einen guten, gegenüber dem Vorjahr etwas höheren Kassenstand bekannt. Eine der schönsten Ehrungen wurde Karin Wirsch zuteil. Sie leitet zusammen mit Erni Schelling seit 27 Jahren die Frauengruppe I und wurde für ihre Verdienste im Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Vorsitzende Hansi Auer dankte den Übungsleitern für die insgesamt 1426 ehrenamtlich geleisteten Stunden für den Verein. Ein herzliches Dankeschön ging an alle Mitglieder und Passivmitglieder, an alle Spender und natürlich an allen Helfern im vergangenen Vereinsjahr. Ein Dank ging auch an die Gemeinde für die Vereinsförderung, der Ottilienquelle für das Sponsoring der Homepage und dem Musikverein für die musikalische Umrahmung am Herbstturnfest.

Leider musste im vergangenen Jahr die Tanzgruppe Honeymoons aufgrund mangelnder Nachfolge aufgelöst werden. Hier wünscht sich der Verein wieder einen Neustart und ist auf der Suche nach einer Übungsleiterin für eine neu zu gründende Mädchen-Tanzgruppe. Einen geglückten Neustart gab der Vorsitzende Hansi Auer hingegen für die Boxgruppe bekannt. Diese Gruppe trainiert immer freitags von 18 bis 20 Uhr. Unter Leitung des Boxtrainers Thomas Hillen werden hier Ausdauer, Geschicklichkeit sowie Schnelligkeit trainiert, außerdem wird die Koordinationsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und Konzentration gefördert.

Im Rahmen der Versammlung gab es zahlreiche Ehrungen. Die Jugendauszeichnung des Vereins erhielten Stefanie Dragon, Lena Krause und Florian Schreck. Die bronzene Vereinsnadel ging an Daniel und Martina Leitner, Christoph Hanenberg, Meinrad Muffler, Erik Schober, Petra Drehardt, Sandra Jäkle und Waltraud Tornar. Die silberne Vereinsnadel bekamen Susanne Barth, Martina Graf, Heidi Baschnagel und Julia Seeberger. Die goldene Vereinsnadel für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde an Helga Sickinger und Dirk Gandras verliehen.

Nach der Entlastung des Vorstands wurden die Schriftführerin Andrea Riedmüller für weitere zwei Jahre und die Beisitzer Christine Buchmann, Cora Granacher, Monika Welte und neu Daniel Leitner für ein Jahr gewählt. Für den aus beruflichen Gründen ausscheidenden 2. Vorsitzenden Sascha Böhm hatte sich der bisherige Beisitzer Manuel Zolg bereit erklärt, zu kandidieren. Auch er wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. Nachdem der Vorsitzende die Termine bekannt gegeben hatte, wurde die Versammlung mit einer tollen Bildershow beendet.



Der Turnverein

Vorstand: Hansi Auer (Vorsitzender), Manuel Zolg (2. Vorsitzender), Dirk Gandras (Kassierer) und Andrea Riedmüller (Schriftführerin). Mitgliedsbeiträge: 60 Euro (aktiv), 10 Euro (passiv), 40 Euro (Jugend) und 120 Euro (Familie).

Weitere Informationen unter: www.tv-bietingen.de