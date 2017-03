Gottmadingen Bilger-Stiftung steigert ihr Kapital

Auch in Zeiten von Negativzinsen kann das Kapital der Anneliese-Bilger-Stiftung weiter gesteigert werden. Ende des Jahres soll es bei über 4,2 Millionen Euro liegen.

Die Anneliese-Bilger-Stiftung hat im Jahr 2016 einen Jahresgewinn von knapp 130 000 Euro erwirtschaftet. In der Stiftungsratssitzung erläuterten Clemens Gomeringer und Michael Wolter von der BW Bank Stuttgart das Jahresergebnis ausführlich. Die Gesamtrendite für das Jahr 2016 beträgt bei einem Stiftungskapital von 4,489 Millionen Euro 3,83 Prozent. Im Laufe der letzten 21 Jahre lag die Rendite im Durchschnitt bei 4,91 Prozent.

"Trotz der Herausforderungen Anfang 2016 und in Zeiten von Negativzinsen ist es wichtig, dass die Stiftung auch Aktien in ihrer Vermögensverwaltung hat", so Michael Wolter. Das Anlageuniversum besteht aus mindestens 70 Prozent Renten und maximal 30 Prozent Aktien. Der Wertezuwachs betrug im Jahr 2016 rund 216 952 Euro. Mit den Rentenpapieren verdiente die Bilger-Stiftung 2016 sehr gut, und zwar 6,6 Prozent. Bei den Aktien lag der Verdienst bei 4,21 Prozent.

Für 2017 rechnen die Vertreter der BW Bank Stuttgart mit einer leichten Wachstumsbeschleunigung. Vom Jahresgewinn von 129 266 Euro gehen nun 43 088 Euro in die freie Rücklage, 73 989 Euro sind für den Inflationsausgleich und 12 188 Euro werden in eine Projektrücklage gestellt, wie die Stiftungsräte einstimmig beschlossen. 2016 waren 11 879 Euro zur Finanzierung von Stiftungszwecken aufgewendet worden. Für das laufende Jahr 2017 rechnet man mit einem Jahresergebnis von 66 000 Euro.

Das Stiftungskapital lag 2016 bei 4,163 Millionen Euro und wird Ende 2017 voraussichtlich bei 4,237 Millionen Euro liegen. Im Jahr 2015 war das Jahresergebnis wegen eines hohen Zuschusses für das Höhenfreibad mit 235 000 Euro einmalig negativ gewesen.