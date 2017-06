In Gottmadingen stoppt die Polizei einen alkoholisierten Autofahrer

Weil er mehrfach die Mittellinie überfahren hat, ist ein Autofahrer am Mittwoch 1.15 Uhr einer Streife in der Hauptstraße aufgefallen. Anhalteaufforderungen durch entsprechende Leuchtschrift am Dienstfahrzeug und Einschalten des Blaulichts ignorierte der Fahrer und fuhr in Richtung Bietingen weiter.

Dort konnte die Streife das Fahrzeug überholen und zum Anhalten bringen. Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab nach Aussagen der Polizei einen Wert von rund 2,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine ärztliche Blutentnahme.

Den Führerschein konnten sie dem Mann jedoch nicht abnehmen, da ihm die Fahrerlaubnis bereits gerichtlich entzogen worden war. Neben Trunkenheit im Verkehr erwartet ihn deshalb auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.