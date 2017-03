Gottmadingen Bestattungen in Gottmadingen sollen deutlich teurer werden

Der Gottmadinger Gemeinderat will stufenweise die Bestattungsgebühren anheben. Der Kostendeckungsgrad gilt als mittlerweile viel zu niedrig.

Die Friedhofsgebühren der Gemeinde sind auf dem Prüfstand. Der Kostendeckungsgrad der Gebühren liegt nur noch bei 30 bis 40 Prozent, so dass eine Neukalkulation her soll. Jedoch würden die Gebühren teilweise um über 100 Prozent steigen, wollte man eine Kostendeckung von 75 Prozent erreichen. Deshalb wird die Verwaltung einzelne Bereiche noch einmal genauer anschauen, bevor über die Gesamtkalkulation in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen beschlossen wird.

Im Jahr 2002 hatte die Gemeinde das letzte Mal eine Gesamtkalkulation. 2003 lag der Deckungsgrad bei über 90 Prozent, inzwischen ist er auf knapp 30 Prozent im Jahr 2016 abgesunken, erläuterte Kämmerer Andreas Ley. Im Jahr 2016 war der Deckungsgrad gegenüber 2015 nochmals um rund 14 Prozent gesunken, weil man hohe Kosten für die Sanierung des Friedhofsgebäudes in Bietingen hatte. Zum Vergleich: In Singen gab es 2015 einen Deckungsgrad von knapp 75 Prozent, in Hilzingen 53,7 Prozent.

Der Gemeinderat entschied nach einer längeren Diskussion noch nicht über eine neue Kalkulation. Dafür hat die Verwaltung nun noch weitere Hausaufgaben zu machen. Auf jeden Fall möchte man mit der neuen Kalkulation eine Kostendeckung von mindestens 70 Prozent erreichen. Nach der Ratsvorlage der Verwaltung wären die Gebühren bei fünf Bestattungsarten um über 100 Prozent gestiegen. "Vielleicht könnte man die Erhöhungen auch zeitlich staffeln", schlug Bernd Schöffling (CDU) vor. Bürgermeister Michael Klinger sprach sich gegen viele Etappen aus. "Mit einer Erhöhung in zwei oder drei Schritten könnte ich leben", so Klinger. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat für eine Überarbeitung der Kalkulation und dann für eine staffelweise Erhöhung in zwei oder drei Schritten. "Ob wir diese 70 Prozent schaffen, kann ich noch nicht versprechen", so Ley.

"Die Kosten für Urnenreihengräber sollten aber unter denen sein, die im Ruhewald zu zahlen sind", sagte Klinger. Das Urnengrab als Rasengrab sollte aus sozialen Gründen günstig angeboten werden, meinte Eberhard Koch (Freie Wähler). In punkto Rasengräber wies Michael Klinger darauf hin, dass der Pflegeaufwand für die Bauhofmitarbeiter enorm gestiegen ist, weil sich viele bei der Auswahl der Grabsteine nicht an die Regeln hielten. "Grabsteine haben heute oft zu viele Ecken und Kanten." Das macht beim Mähen dann viel mehr Arbeit. Der starke Rückgang des Deckungsgrades 2005/06 lag auch daran, dass durch eine Umstrukturierung die Stundensätze stark anstiegen. Bis 2005 lag der Stundensatz für eigene Friedhofsmitarbeiter bei 22 bis 25 Euro, ab 2006 stieg er auf 35 bis 42 Euro, da die Bauhofmitarbeiter diese Tätigkeiten mit übernahmen.

Beliebter Ruhewald

Im Schnitt gibt es in Gottmadingen 171 Bestattungen pro Jahr. Die Grundlage dafür sind die Zahlen aus 2016 (185), 2015 (170), 2014 (177) und 2013 (170). Diese unterteilen sich in 34 Erdbestattungen, 131 Urnenbeisetzungen sowie 77 Urnenbeisetzungen im Ruhewald, der seit Februar 2011 besteht und zwischen Gottmadingen und Ebringen liegt. Die Zahl der Erdbestattungen ging zwischen 2014 und 2016 von 39 auf 21 zurück, während die Bestattungen im Ruhewald von 75 auf 84 anstiegen und die Urnenbestattungen von 61 auf 51 zurückgingen. (sgr)