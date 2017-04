Bisher nicht bekannte Täter haben in Gottmadingen mehrere Scheiben des Bahnhofsgebäudes eingeschlagen.

Der Schaden in dem Gebäude in der Johann-Georg-Fahr-Straße beläuft sich auf mehrere Hundert Euro, wie die Polizei in einer Pressemeldung schreibt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten in Gottmadingen erbeten, Telefon: (0 77 31) 1 43 70.