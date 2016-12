Gottmadingen Bahn saniert 2018 die Überführung

Nach einigen Verzögerungen rechnet die Bahn damit, im Sommer 2018 die Eisenbahnüberführung sanieren zu können. Die Hilzinger Straße wird dann für ein halbes Jahr gesperrt und ist anschließend im Brückenbereich breiter.

Die Eisenbahnüberführung an der Hilzinger Straße wird wohl im Sommer 2018 saniert. Es habe kürzlich Gespräche mit Verantwortlichen der Bahn gegeben, teilte Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger in der letzten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt mit. Man rechnet mit einer Bauzeit von einem halben Jahr. In dieser Zeit wird die Hilzinger Straße voll gesperrt sein.

Die Sanierung beziehungsweise der Neubau der Eisenbahnbrücke, die auch eine dringend benötigte Verbreiterung der Fahrbahn der L 190 auf der Hilzinger Straße bringen wird, hat eine längere Geschichte. Schon im Jahr 2011 hatte die Bahn mit dem Land und der Gemeinde eine Eisenbahnkreuzungsvereinbarung unterzeichnet. Damals war die Verwaltung davon ausgegangen, dass der Baubeginn unmittelbar bevorstünde. Doch dann hatte es unzureichende Absprachen zwischen der Bahn und der Bauabteilung des Regierungspräsidiums gegeben und die Arbeiten konnten nicht begonnen werden. Im Frühsommer 2012 kam vom Regierungspräsidium das Stopp-Signal, da kein Geld für Straßenbaumaßnahmen zur Verfügung stand. "Wir hoffen, dass der Projektleiter nun so lange verantwortlich sein wird, bis die Überführung gemacht ist", sagte Bürgermeister Klinger. Denn bei dem Gespräch wurden konkrete Termine genannt.

Für das Jahr 2018 sind inzwischen die Sperrzeiten der Bahnlinie genehmigt. Die Bauzeit wird im Zeitraum zwischen Frühjahrs- und Herbstmarkt liegen, führte Bauamtsleiter Urban Gramlich aus. Die Planung sei aufgrund der Gründung geändert worden. Die Gestaltungswünsche der Gemeinde sollen aber weiterhin berücksichtigt werden. Für die Bauzeit, die rund ein halbes Jahr dauern wird, muss die Hilzinger Straße voll gesperrt werden. Diesem Vorschlag konnte der Ausschuss für Technik und Umwelt zustimmen. "Ohne Vollsperrung wäre es teurer und würde länger dauern", sagte Klinger. Die Kosten tragen allerdings zu zwei Dritteln das Land und zu einem Drittel die Bahn.

Während der Bauphase wird eine Hilfsbrücke aufgebaut, deren Bohrpfähle 25 Meter in den Boden reichen werden. Anwohner der nahen Burgstraße sagten in der Sitzung, dass man wegen des Baus der Hilfsbrücke doch den Radius für die Beweissicherung ausweiten solle. "Wir wünschen uns auch, dass der Zugang für Fußgänger zur Fahr-Kantine aufgemöbelt wird", sagte Michael Klinger. Die Fahr-Kantine bleibt aber während der Bauzeit anfahrbar. Die Baucontainer werden wohl auf dem Handballparkplatz stehen. Es gibt auch Überlegungen, den Zugang für den Getränkemarkt während dieser Zeit zu verlegen. "Wir werden rechtzeitig vor Baubeginn ein Dorfgespräch vor Ort machen und die Bürger informieren", so Michael Klinger. Wenn das Projekt realisiert ist, werden zwei Fahrspuren und zwei Fußgängerwege unter der Brücke vorhanden sein.



Reger Zugverkehr

Der Bahnhof Gottmadingen liegt auf der Hochrheinstrecke, die zwischen Basel Badischer Bahnhof und Ulm ohne Umstiege verkehrt. Zwischen Singen und Schaffhausen verkehren tagsüber mehrere Züge pro Stunde, unter anderem die S22 der S-Bahn Zürich im Stundentakt. Die Züge fahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern. Der Abschnitt zwischen Schaffhausen und Singen wurde 1989 elektrifiziert. Der Bahnhof Singen ist dabei das Bindeglied zwischen der Gäubahn und dem Schweizer Streckennetz und weist hochwertigen Fernverkehr und Güterzugverkehr auf.