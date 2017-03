Gottmadingen Automobile Kettenreaktion in Gottmadingen

Aufgrund eines unaufmerksamen Mercedes-Fahrers kracht Saab-Fahrerin in das Heck eines Mitsubishi.

Ein Mercedes-Fahrer ordnete sich laut Polizei am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr auf der Bundesstraße B 34 in der Gottmadinger Hauptstraße auf die Linksabbiegespur Richtung Randegg ein. Da diese Straße gesperrt war, fuhr er geradeaus weiter und übersah dabei einen rechts neben ihm in Richtung Bietingen fahrenden Lancia. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs konnte noch rechtzeitig abbremsen und den Mercedes-Fahrer durch Hupen auf den drohenden Zusammenstoß aufmerksam machen, wodurch ein Unfall zwischen diesen Fahrzeugen verhindert werden konnte. Ein dem Lancia nachfolgender Lenker eines Mitsubishi bremste aufgrund des Vorfalls ebenfalls bis zum Stillstand ab, während dies der Lenkerin eines Saab nicht mehr gelang. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug in das Heck des stehenden Mitsubishi. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.