Gottmadingen Aufgespießter Schweinekopf auf Baugelände von Flüchtlingsunterkunft: Polizei vermutet fremdenfeindliche Tat

Aufgespießter Schweinekopf auf Baugelände von Flüchtlingsunterkunft: Polizei vermutet fremdenfeindliche Tat

Vermutlich in der Nacht zum vergangenen Samstag hat ein bisher nicht bekannter Täter auf einem Baugelände in der Hilzinger Straße eine Holzlatte in die Erde gesteckt und darauf einen Schweinekopf aufgespießt.