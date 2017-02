Auffahrunfall am Grenzübergang Thayngen

Ein Autofahrer war am frühen Morgen wohl nicht aufmerksam genug und fuhr auf einen Opel auf

Ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand am Dienstag gegen 6.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 34 beim Zollamt Thayngen. Ein 42-Jähriger prallte mit seinem Audi auf den Opel eines vorausfahrenden 52-Jährigen. Als Unfallursache nimmt die Verkehrspolizei Unachtsamkeit an.