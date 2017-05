Gottmadingen Als Bürgermeister Klinger zum Blumen-Rebell wurde

Der Gottmadinger Gemeindechef stellte sich im Alleingang gegen das Händler-Verbot, an Pfingstsonntag, Blumen zu verkaufen. An diesem Tag war auch Muttertag. Die Aktion sorgte für einen Medienrummel. Dies greift Albert Bittlingmaier in seiner Glosse auf

Heute kann der Gottmadinger Bürgermeister Michael Klinger über ein Kuriosum schmunzeln, das vor neun Jahren das Verwaltungsgericht und die Medien im ganzen Land beschäftigte. Klinger kam als sogenannter Blumen-Rebell ins Fernsehen, lief über die Ticker der Presse-Agenturen und sorgte in namhaften Blättern für Schlagzeilen. Im SÜDKURIER schaffte er es ganz oben auf die Seite 1. Auf dem Bild: Klinger mit einem riesigen Blumenstrauß. Und der Ursprung des Ganzen? Der Bürgermeister startete zusammen mit drei Blumenhändlern einen Alleingang. Er ordnete für seine Gemeinde eine Einzelverfügung an, wonach in Gottmadingen am Pfingstsonntag entgegen des landesweiten Verbotes Blumen verkauft werden dürfen. Denn, der Zufall wollte es, dass der Muttertag auf den Pfingstsonntag fiel. Landrat Frank Hämmerle untersagte die Ausnahmeregelung. Vor dem Verwaltungsgericht scheiterte Klinger genauso wie der Bürgermeister der nordbadischen Stadt Bretten. "Viele Bürger von Gottmadingen haben mir mitgeteilt, dass sie die Aktion gut finden. Sie brachte der Gemeinde und mir viel Publicity ein", erinnert sich heute Michael Klinger süffisant. "Händler und ich haben Müttern an ihrem Ehrentag Blumen geschenkt", schildert er.

Stille im Raum

Rhetorik-Trainer René Borbonus sorgte in der Engener Sparkasse dafür, dass bei seinem eindrucksvollen Vortrag in den meisten Passagen große Stille herrschte. Das schaffte er mit verblüffenden Aussagen, wie aus einem Eheseminar: "Ich kenne Ehepaare, die aus Liebe geheiratet haben. Das kann nicht funktionieren." Dass er auch spontan kann, zeigt dieses Wortspiel: "Engen ist seltsam, der Bürgermeister hat keine Stimme und der Leiter der Sparkasse heißt Stille." Bürgermeister Johannes Moser hatte auf seine geplante Anmoderation kurzfristig verzichtet, weil seine Stimmbänder stark angeschlagen waren. Jürgen Stille sprang in die Bresche. Moser verpasste zwar einen höchst interessanten und unterhaltsamen Vortrag, dafür durfte der frühere Verbandsliga-Kicker des FC Singen 04 jubeln. Durch die Vortrag-Absage entging ihm nicht der hohe Sieg des Hegauer FV im Landesliga-Spiel gegen den Tabellenführer FC Radolfzell.