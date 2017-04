Gottmadingen Aggressiver Lastwagenfahrer bremst Frau aus und schlägt gegen ihr Auto

Ein 42 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am Montag, gegen 8.40 Uhr gegen das Auto einer 23-Jährigen geschlagen. Dabei wurde die Fahrertür des Autos eingedellt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hatte der Mann mit seinem Sattelzug den Sonderfahrstreifen der B 34 für Lastwagen in Richtung Schweizer Grenze befahren. Er habe an einem liegengebliebenen Lastwagen vorbei fahren wollen. Dabei habe er jedoch das Auto der 23-Jährigen auf der anderen Spur übersehen. Da die Frau nicht ausweichen konnte, hupte sie. Der 42-Jährige habe die Frau anschließend rechts auf dem Sonderfahrstreifen überholt, seinen Sattelzug vor ihrem Auto quer gestellt und sie so zum Anhalten genötigt. Danach sei er ausgestiegen und habe die Fahrertür des Autos öffnen wollen, um die Fahrerin zur Rede zu stellen. Da die 23-Jährige die Tür verriegelt hatte, habe der Mann aus Verärgerung mit der Hand dagegen geschlagen.