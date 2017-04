Gottmadingen AWO feiert barrierefreien Eingang zur Begegnungsstätte

Die Arbeiterwohlfahrt hat am Eingang der Begegnungsstätte dank einer Spende aus Lotteriemitteln eine Tür, die elektrisch öffnet.

Die Freude bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist groß: Dank einer Spende in Höhe von 10 095 Euro durch die Glücksspirale konnte man an der Begegnungsstätte eine elektrische Türöffnung einbauen. Die Tür ist seit Anfang des Jahres in Betrieb. Eine symbolische Scheckübergabe wurde jetzt nachgeholt. Reinhard Zedler nahm den Scheck als Geschäftsführer des AWO-Kreisverbands entgegen.

"Die neue Tür in unserer Begegnungsstätte ist ein weiterer Schritt für noch mehr Barrierefreiheit in Gottmadingen", sagte der Vorsitzende des AWO-Ortsvereins, Wolfgang Schroff. Er dankte nicht nur der Glücksspirale für die großzügige Spende, sondern auch seinen Vorstandskollegen, die sich besonders um die Ausführung und die Ausschreibung gekümmert hatten. "Wir hoffen, dass nun noch mehr Besucher zu uns finden", so Schroff. Freude über die sich nun automatisch öffnende Tür haben nicht nur die Bewohner der Seniorenwohnanlage oder andere Besucher mit Rollator. Auch die Mütter und Väter der Krabbelgruppe sind hocherfreut, dass die Tür nun wie von selbst aufgeht.

"Ich freue mich sehr, dass mit den Mitteln der Glücksspirale nun der barrierefreie Zugang zur Anlage geschaffen werden konnte", so Lotto-Regionaldirektor Frank Eisele. Die Glücksspirale unterstützt aus ihren Erlösen zahlreiche wohltätige Organisationen. So fließen in Baden-Württemberg jährlich rund 18 Millionen Euro aus Lotteriemitteln in soziale Projekte.

Auch Walter Benz, der als Vertreter des Seniorenbeirates und des Sozialverbandes VdK sprach, freute sich über die neue automatische Tür. Beim Einbau hatte man ein paar Hürden überwinden müssen, da die Tür nach links aufging. Für einen rollstuhlgerechten Zugang wurde die Tür nun komplett neu und in die andere Richtung eingebaut. Als die Seniorenwohnanlage im Jahr 1987 gebaut worden war, waren derartige Türen schließlich noch nicht üblich gewesen. Zur Einweihungsfeier erschienen auch viele Bewohner aus der Wohnanlage.