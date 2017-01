Gottmadingen AWO-Bosnienhilfe hat im neuen Jahr viel vor

Geplant ist eine Fotoausstellung in Gottmadingen und ein Spendenlauf zur Finanzierung neuer Projekte in Bosnien

Zu Jahresbeginn war Schwester Madeleine zu Besuch in Gottmadingen. Die Schweizer Ordensfrau hat mit Ulrike Blatter die AWO-Bosnien-Hilfe ins Leben gerufen. "Nach mittlerweile 14 Jahren enger Zusammenarbeit sind wir nicht nur Kolleginnen, sondern auch freundschaftlich verbunden", verrät die Gottmadinger Autorin und Bosnien-Aktivistin. Projektgründerin Schwester Madeleine zog dabei Bilanz: „Kurz gefasst lautet das Motto unserer Arbeit: Große helfen Kleinen“, erläutert sie. Junge Erwachsene werden ausgebildet, um sich als Mentoren ehrenamtlich um Kinder zu kümmern, die auf der Straße arbeiten, im Heim leben oder aus schwierigen Familien stammen. „Die Kinder profitieren, indem sie eine feste Bezugsperson bekommen. Unsere Freiwilligen kümmern sich wie ältere Brüder und Schwestern“, erklärt Ulrike Blatter in einer Pressemitteilung der Bosnienhilfe. Dies eröffne den Ehrenamtlichen erste Berufspraxis, den Kindern Chancen und dem Land, das immer noch bettelarm und politisch tief zerrissen ist, Hoffnung. „Aber die jungen Menschen fordern uns“, sagt Schwester Madeleine. Der Hunger nach neuen Erfahrungen soll Antrieb werden, Verantwortung für sich selbst, andere und die Umwelt zu übernehmen. Frühverheiratete Mädchen, schwangere Teenager, Alleinerziehende oder auch Eltern, die selbst hungern und für ihre Kinder um Essen betteln – all dies sei alltäglich in Bosnien. "Die Familienstärkungsprogramme wirken nachhaltig, indem sie gleichzeitig Eltern und Kinder unterstützen", betont Blatter. Doch dazu sei Geld nötig. 7000 Euro sammelten die Unterstützer vergangenes Jahr im Hegau. Ulrike Blatter hat den Betrag im Namen der AWO-Bosnien-Hilfe überreicht.

Im neuen Jahr beginne der Spendenmarathon aufs Neue. Um zu zeigen, wie das Leben in Bosnien aussieht, ist im Mai eine Fotoausstellung in der Gottmadinger Sparkasse geplant. Bosnische Kinder haben im Rahmen eines pädagogischen Projektes ihre Lebensrealität fotografiert. Ulrike Blatter will Führungen in der Ausstellung anbieten und Schulklassen besuchen, um über das Leben junger Menschen in Bosnien zu berichten. Auch der Spendenlauf für Bosnien erlebt eine Neuauflage und im September will Blatter auf dem Rad nach Bosnien radeln. Dann wird sie auch Schwester Madeleine wiedertreffen. „Und im September werden wir dann auch Zeit für einen Kaffee haben. Und zwar für echt bosnischen Mokka““, freut sich Ulrike Blatter.

der AWO-Bosnienhilfe: IBAN: DE45 6925 1445 3027 2404 68BIC: SOLADES1ENG. Mehr Info im Internet: www.ulrike-blatter.de/mein-projekt-2/