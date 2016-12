Gottmadingen 17-Jähriger zeigt Zivilcourage und wird von Mann verprügelt

Beim Versuch einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau zu schlichten, hat ein 17-Jähriger am Montagnachmittag in Gottmadingen Prügel kassiert und es entwickelte sich eine Schlägerei.

Der Jugendliche bemerkte laut einer Mitteilung der Polizei gegen 17.30 Uhr in der Hilzinger Straße den Streit zwischen zwei Fremden und versuchte zu helfen. Dabei schlug der Mann dem Jugendlichen mit der Faust gegen den Kopf, so dass der 17-Jährige zu Boden ging. Anschließend entwickelte sich zwischen den beiden eine handfeste Schlägerei, in deren Verlauf der unbekannte Mann eine Platzwunde an der Schläfe erlitten haben dürfte und flüchtete.



Der Jugendliche zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Singen unter der Telefonnummer (0 77 31) 888 0 zu melden.