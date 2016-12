Gailingen Zwei Musikvereine spielen wie aus einem Guss

Beim gemeinsamen Auftritt der Musikvereine Gailingen und Eigeltingen präsentieren 60 Instrumentalisten auch in Gailingen ein großes Klangerlebnis. Ein erstes gemeinsames Konzert hatten sie kürzlich in Eigeltingen.

Die beiden Musikvereine Gailingen und Eigeltingen haben einiges gemeinsam. Die Leidenschaft am Musizieren, denselben Dirigenten Xaver Martin und den Wunsch, mit einem großen Orchester ein Konzert mit beeindruckender Klangfülle zu bestreiten. "Die Gunst der Stunde wurde genutzt, um sich zusammenzuschließen und diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen", so Michael Unger vom MV Gailingen. Die beiden Musikvereine gestalteten ein gemeinsames Jahreskonzert in der Sporthalle des Jugendwerkes. Aufgrund von Umbaumaßnahmen konnte nicht wie gewohnt die Hochrheinhalle genutzt werden. Rund 250 Menschen hörten sich das Konzert an.

Nach der Eröffnung durch die Jugendmusik Gailingen-Ramsen unter Leitung und Moderation von Ralf Schrul betrat das imposante Projektorchester, bestehend aus 60 Musikerinnen und Musikern, die Bühne. "Gemeinsam macht's mehr Spaß", lautete folgerichtig das Motto dieses Jahreskonzertes. Beide Vereine hatten ihre besten Stücke der letzten Jahre zum Programm gemacht.

Uwe Unger, Ehrenvorsitzender des Musikvereins Gailingen, führte durch das abwechslungsreiche Programm. Gespielt wurden anspruchsvolle Stücke, die für Blasorchester eine Herausforderung darstellen. Vom Projektorchester Gailingen-Eigeltingen wurden diese problemlos gemeistert. Ein gelungenes Zusammenspiel beider Vereine und der einzelnen Musiker.

Frank Bruschinsky, stellvertretender Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, zeichnete Saya Kudo-Shima mit der bronzenen Ehrennadel für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im Musikverein aus. Andreas Auer erhielt für 20 Jahre Mitgliedschaft die silberne Ehrennadel und Markus Ehnes die goldene Ehrennadel für 30 Jahre im Verein. Sabine Eberhard ist seit zehn Jahren aktiv im Vorstand des Musikvereines tätig, hierfür erhielt sie die Verdienstnadel des Blasmusikverbandes.

